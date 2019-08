Proseguono gli appuntamenti in compagnia della soap opera turca "Bitter Sweet-Ingredienti d'amore" che sta andando incontro a risultati soddisfacenti in termini di share. Lunedì 5 agosto, durante il 41° episodio, Celal dovrà fare i conti con Hakan, il quale non esiterà a minacciarlo affinché (seppur innocente) si assuma la responsabilità del duplice omicidio di Demir e Zeynep.

Le anticipazioni dell'episodio numero 42 (in onda sempre il 5 agosto) rivelano che per l'operaio della Pusula Holding ci saranno altri problemi quando sarà costretto a confrontarsi con Ferit e Nazli. La coppia, infatti, continuerà a portare avanti le indagini per scoprire finalmente chi ha tolto la vita ai genitori di Bulut.

Dopo aver parlato con Celal, Aslan capirà che costui non ha nulla a che fare con l'incidente fatale di Zeynep e Demir, e dunque continuerà a sospettare di Hakan.

Il finto assassinio di Salih per mettere alla prova la fedeltà di Demet

Hakan (Necip Memili) continuerà a ordire una serie di macchinazioni per far sì che Ferit (Can Yaman) non scopra mai del suo coinvolgimento nella morte dei genitori di Bulut.

Intanto l'uomo dovrà vedersela anche con un periodo di leggera crisi nel rapporto con la moglie.

Nelle puntate precedenti di "Bitter Sweet-Ingredienti d'amore", Demet ha iniziato a non appoggiare più le malefatte del marito, arrivando persino a denunciarlo per i suoi loschi traffici di contrabbando. L'uomo, accortosi dello strano comportamento della consorte, vorrà capire una volta per tutte se è ancora dalla sua parte.

E così durante il 42° episodio inscenerà il delitto di Salih per comprendere se Demet riuscirà a mantenere il segreto e se gli sarà ancora leale. Nel frattempo, si verificherà una vicenda che potrebbe mettere nei guai Onder. Engin, infatti, durante le indagini sulla morte di Demir e Zeynep, riuscirà a scoprire un dettaglio che potrebbe rivelarsi decisivo.

Onder costretto a far espatriare Resul

L'avvocato apprenderà che una guardia, nel giorno in cui sono morti il padre e la madre di Bulut, ha visto un uomo che ha nascosto qualcosa sotto l'auto dei coniugi.

Hakan, sentendosi sempre più alle strette, dovrà trovare un'altra soluzione per sviare i sospetti su di sé. Intuendo che ormai il tempo stringe, l'uomo si metterà in contatto con il suo complice, Resul, e si vedrà costretto a fargli lasciare la città per evitare ulteriori complicazioni.

Ricordiamo che proprio dalla prossima settimana, ovvero da lunedì 5 agosto, "Bitter Sweet-Ingredienti d'amore" raddoppierà il suo appuntamento con i telespettatori, andando in onda dalle ore 14:45 alle 16 circa.