Nuovo appuntamento con le anticipazioni giornaliere di Bitter Sweet, ingredienti d’amore, riguardanti ciò che andrà in onda nella puntata di venerdì 2 agosto, a partire dalle 14.45 su Canale 5, dove vedremo come Ferit, dopo aver scoperto che l’auto su cui sono morti Deyanep e Demir è stata manomessa, incolperà Hakan dell’accaduto. Quest’ultimo, intanto, si ritroverà a litigare furiosamente con Demet, dopo aver scoperto che la donna non solo gli ha tenuto nascosta la gravidanza, ma ha anche abortito a sua insaputa.

Sarà Bulut a chiamare spaventato lo zio Ferit e Nazli, i quali si precipiteranno a casa dei coniugi Onder, portando via il bambino non prima che l’Aslan accusi il perfido imprenditore dell'omicidio dei suoi familiari.

Bitter Sweet, anticipazioni: lite furibonda tra Hakan e Demet a causa dell'aborto

Nuove rivelazioni sconvolgeranno anche il perfido Hakan, nel corso della nuova puntata di Bitter Sweet in onda venerdì 2 agosto su Canale 5, grazie alla rivelazione di Asuman la quale, convinta che sia stata Demet a rivelare il segreto delle foto a Ferit, deciderà di vendicarsi della donna, rivelando a Hakan il suo segreto.

L’Onder sarà furioso con la moglie, dopo aver scoperto che la donna gli ha tenuto nascosto la gravidanza e che ha anche abortito. Tra marito e moglie scoppierà, quindi, una lite furibonda, che indurrà il piccolo Bulut, spaventato, a chiamare Ferit e Nazli, i quali si precipiteranno immediatamente a casa dei due coniugi.

Sarà grazie al piccolo che l’Aslan e la Piran potrebbero riavvicinarsi e solo nel prosieguo delle puntate potremo scoprire cosa accadrà tra loro, costretti a passare del tempo insieme, loro malgrado.

Ferit, nonostante abbia rinunciato alla vendita del ristorante, non riesce ancora a perdonare la chef per avergli tenuto nascosto il coinvolgimento di Asuman nella questione dei documenti rubati, anche se la situazione tra loro potrebbe cambiare proprio grazie al nipotino.

Ferit accusa Hakan di omicidio

Nazli e Ferit, accorsi in aiuto di Bulut, verranno raggiunti anche da Deniz, il quale avrà il timore che l’amico possa svelare alla cuoca il fatto che sia stato lui a rivelargli la verità su Asuman.

I tre, quindi, si ritroveranno a casa degli Onder, dove Hakan e la moglie continueranno a discutere animatamente. Mentre Nazli andrà nella camera del bambino, Ferit si ritroverà a difendere Demet dalla furia del marito, accusando tra l’altro l’Onder della morte dei genitori di Bulut, rinfacciandogli il fatto di aver manomesso la loro auto. L’animata discussione tra i due imprenditori terminerà con la promessa di Ferit di trovare al più presto le prove per incastrarlo.

L'Aslan e la Piran, quindi, decideranno di portare via Bulut dalla casa di Demet, la quale sarà sempre più terrorizzata dal marito.