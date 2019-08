Torna l'appuntamento con le notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay), la Serie TV turca che sta letteralmente spopolando in Italia. Nelle puntate trasmesse dal 26 al 30 agosto su Canale 5, Ferit Aslan sarà sempre più distante da Nazli Piran dopo aver ritrovato la sua ex fidanzata Pelin Turan in occasione del suo compleanno.

Bitter Sweet: festa di compleanno per Ferit

Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, relative alle puntate in onda dal lunedì 26 a venerdì 30 agosto su Canale 5, annunciano importanti colpi di scena.

Nel dettaglio, Nazli organizzerà una festa a sorpresa per il compleanno di Ferit grazie all'aiuto dell'amica Fatos. Qui l'uomo si troverà faccia a faccia con Pelin Turan, la sua ex fidanza. Nel frattempo Hakan (Necip Memili) ingaggerà un uomo per spiare all'interno della Pusola Holding mentre l'Aslan si metterà alla ricerca di Tahir, non sapendo che l'uomo è morto a causa di Demet.

L'arrivo di Pelin Turan

In contemporanea a tutto ciò, Nazli (Ozge Gurel) inizierà a dare lezioni di cucina dopo aver ritrovato la serenità con il marito.

Una felicità che purtroppo avrà vita breve a causa dell'arrivo ad Istanbul di Pelin, disposta a tutto pur di vendicarsi di Ferit. Infine la Piran scoprirà che la Turan era l'ex fidanzata del marito, tanto che questa scoperta provocherà nuovi problemi nella coppia.

Nazli incontra l'ex fidanzata del marito

Stando agli spoiler di Bitter Sweet in onda fino al 30 agosto, si evince che Ferit (Can Yaman) rimarrà sconvolto quando Pelin le confesserà di aver abortito quando l'aveva abbandonata.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Una notizia totalmente infondata, visto che è un piano ideato da Hakan e Demet (Alara Bozbey) per dividere la coppia. Per questo motivo, l'affarista chiederà di incontrare l'ex fidanzata, tenendo all'oscuro la moglie. Proprio quest'ultima inviterà la sua rivale a casa per sapere le sue intenzioni mentre Cihan tenterà di rovinare gli investimenti dell'affarista.

L'Aslan distante dalla Piran

La Kaya non sopporterà più le minacce dell'Onder, tanto da registrare una sua confessione dove rivelerà di essere l'artefice della morte di Zeynep (Irmak Unal) e Demir.

Intanto la Piran nutrirà dei dubbi sulla Turan, quando troverà una foto di lei e l'Aslan in un libro. Proprio quest'ultimo ritarderà all'appuntamento con i giornalisti in occasione di un reportage gastronomico al ristorante della moglie, in quanto in compagnia dell'ex fidanzata. Infine Demet organizza un piano per vendicarsi di Hakan, il quale chiederà l'aiuto di Pelin per sbarazzarsi del rivale. Il piano dell'Onder andrà in porto?

Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi, ricordando che per rivedere le puntate basterà collegarsi al sito "Mediaset Play".