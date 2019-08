Molte novità e colpi di scena attendono i fan di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ nei nuovi episodi in onda nella settimana che va dal 26 al 30 agosto su Canale 5 a partire dalle 14,45. Nel corso dei nuovi episodi, i telespettatori assisteranno ad un nuovo ingresso nella Serie TV turca; si tratta di Pelin, l’ex fidanzata di Ferit, che si presenterà alla festa di compleanno dell’uomo. Sarà proprio Nazli, all’oscuro del loro passato, ad invitare la ragazza all’evento e, come vedremo, la sua ricomparsa non passerà di certo inosservata, sconvolgendo nuovamente la vita dei protagonisti.

Bitter Sweet, trame al 30 agosto: Nazli organizza una festa per il compleanno di Ferit

Nel corso della prossima settimana i fan di Bitter Sweet assisteranno a nuove ed emozionati puntate, dove Nazli, in tutta fretta, organizzerà una festa di compleanno per Ferit. Con l’aiuto di Fatos, sbircerà sui social e si imbatterà in una vecchia fotografia risalente a sette anni prima e che ritrae il marito conn un gruppo di amici che oramai non frequenta più.

La Piran quindi, deciderà di mandare l’invito all’evento a questi amici, non sapendo che tra di loro vi è anche Pelin, una giovane e attraente ragazza che non è altri che l’ex fidanzata dell’Aslan. Nonostante tutto, la festa sembrerà avere successo e Ferit sarà contento per la sorpresa organizzata dalla moglie, anche se, aver rivisto l’ex compagna, lo turberà non poco.

Bitter Sweet, spoiler dal 26 al 30 agosto: Nazli gelosa di Pelin

Stando agli spoiler, dopo un primo momento di riavvicinamento tra Nazli e Ferit, i due torneranno ad essere ai ferri corti a causa proprio di Pelin.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Nazli infatti, scoprirà che la ragazza e suo marito erano stati fidanzati e che i due si erano lasciati sette anni prima a causa di un tradimento di lei. Nel corso delle puntate in onda dal 26 al 30 agosto, si scoprirà che, anni prima, fu Demet ad incastrare Pelin, facendo credere a Ferit che la ragazza lo avesse tradito; motivo per il quale l’Aslan ruppe ogni rapporto con lei. Ora, invece, l'ex fidanzata sarà proprio in combutta con Demet e Hakan e tenterà di mettere zizzania tra i due novelli sposi.

La giovane sembrerà riuscire nel suo intento, dato che Nazli si mostrerà gelosa della nuova arrivata, soprattutto dopo aver trovato tra le pagine di un libro una vecchia foto di lei e Ferit. La Piran, inoltre, si arrabbierà molto quando al ristorante, in occasione di un servizio, Ferit tarderà ad arrivare proprio perché impegnato con l’ex fidanzata. Demet, intanto, studierà un piano per incastrare il marito e cercherà di fargli confessare tutte le sue colpe, registrandolo di nascosto.

Questo e molto altro nelle puntate di Bitter Sweet in onda nella settimana che va da lunedì 26 agosto a venerdì 30 agosto su Canale 5 nel consueto orario delle 14,45.