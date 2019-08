La soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore è tornata da poco su Canale 5. La Serie TV continuerà ad essere ricca di sconvolgenti colpi di scena. Nelle prossime puntate il rapporto tra le sorelle Nazli Piran e Asuman peggiorerà sempre di più.

Da poco Nazli e Ferit hanno accusato ingiustamente la giovane di aver rivelato a Deniz la vera natura del loro matrimonio. Le conseguenze sono state drammatiche.

Asuman ha continuato a rimanere a casa del musicista, fino a quando i due non si sono scusati reciprocamente. Sembra che le acque si siano placate, ma solo per poco.

Nazli viene ricattata da Hakan, Asuman spara a Muzzaffer

Per dimostrare di essere radicalmente cambiata, Asuman lascerà il ristorante della sorella. La ragazza era stata assunta da Nazli per farle racimolare la somma di denaro utile a pagare le tasse scolastiche.

Tuttavia, Asuman accetterà l'aiuto economico di Deniz. La notizia farà andare la protagonista su tutte le furie e ne conseguirà un litigio senza precedenti.

L'amica del musicista accetterà la proposta di lavoro di Muzzaffer, che tuttavia non prometterà nulla di buono. L'uomo si rivelerà infatti essere uno degli scagnozzi di Hakan. Non appena Asuman si presenterà nella sua abitazione, si accorgerà dell'errore commesso: le verrà sottratto il telefono e le sarà richiesta sempre più accondiscendenza.

Il delinquente inoltre, la importunerà sempre di più. Asuman sarà provocata da Muzzaffer e gli sparerà un colpo di pistola.

Tutta la scena verrà ripresa dagli aiutanti del marito di Demet. Successivamente, Deniz si insospettirà alquanto della situazione e si metterà in cerca della sua amica. L'ingresso in scena del musicista sarà fondamentale in quanto salverà la sorella di Nazli proprio mentre Muzzaffer sta tentando di abusare di lei.

Hakan utilizzerà il video per ricattare la cuoca. In cambio del suo silenzio, chiederà a Nazli il divorzio dal marito. Così, la donna deciderà di proteggere ancora una volta la sorella e rifiuterà la vera dichiarazione d'amore dell'Aslan. In realtà, non è stato commesso nessun delitto, visto che la vittima è sana e salva.

Nazli chiede aiuto ma senza risultati

Dopo queste complicate vicende, la protagonista si recherà da Muzzaffer.

Nazli chiederà all'uomo di dire la verità in modo che Asuman possa evitare la prigione. Tuttavia, il delinquente non vorrà sentire ragioni e caccerà la cuoca. Successivamente, la moglie di Ferit chiederà una consulenza ad un avvocato di Istanbul. Quest'ultimo le rivelerà di non poter fare nulla contro Hakan e dichiarerà che Asuman rischia ben cinque anni di carcere.

La situazione si aggraverà con l'arrivo di Pelin, ex fidanzata dell'Aslan e complice dell'antagonista.

Inoltre Nazli continuerà ad essere preoccupata per il suo ristorante, visto che negli ultimi tempi l'ha trascurato parecchio e adesso non troverà il modo di pagare i suoi debiti.