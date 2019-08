Martedì 20 agosto andrà in onda una nuova ed avvincente puntata di Bitter Sweet-Ingredienti d'amore, durante la quale il pubblico potrà continuare a seguire l'evoluzione delle vicende che ruotano intorno ai protagonisti. Nazli e Ferit, dopo le nozze lampo, saranno in attesa dell'udienza per l'affidamento di Bulut e al contempo manifesteranno una certa preoccupazione, temendo che la loro messinscena possa essere scoperta.

Infatti Asuman apprenderà che la sorella e Aslan hanno stretto un accordo per sposarsi e chiedere così la custodia del bambino. Per questo motivo, i coniugi avranno il timore che la ragazza possa raccontare la verità soprattutto a Deniz. Quest'ultimo, dopo aver avuto un incidente in moto - fortunatamente senza gravi conseguenze - verrà raggiunto proprio da Asuman, la quale deciderà di trasferirsi a casa del musicista per prendersi cura di lui.

Anticipazioni Bitter Sweet: Asuman si trasferisce a casa di Deniz

I nuovi episodi della soap turca terranno i fan di Bitter Sweet con il fiato sospeso, soprattutto in seguito a quanto accaduto a Deniz che, dopo aver parlato con Nazli in merito alle sue nozze con Ferit, in preda alla delusione si è distratto mentre era in sella alla sua moto, rendendosi protagonista di un incidente stradale.

Fortunatamente, nel corso della puntata in onda il 20 agosto, si scoprirà che il giovane non ha riportato gravi conseguenze dopo l'impatto.

Asuman, informata dell'incidente, si precipiterà in ospedale e successivamente deciderà di stabilirsi a casa del giovane per accudirlo. Nel frattempo Tahir verrà messo alla prova da Hakan, il quale deciderà di assoldarlo tra i suoi scagnozzi.

Dolunay, trama del 20 agosto: Ferit e Nazli preoccupati per l'udienza

Mentre si avvicinerà a grandi passi la data dell'udienza per l'affidamento di Bulut, Demet cercherà di convincere Deniz a testimoniare contro Aslan dinanzi al giudice.

Intanto Ferit e Nazli saranno sempre più preoccupati al pensiero che Asuman possa rivelare che il loro matrimonio è soltanto una farsa. La sorella minore della Piran, infatti, dopo aver parlato con il padre, ha scoperto che Nazli è scesa a patti con l'imprenditore, accettando di convolare a nozze con lui solo per ottenere la custodia del figlio dei compianti Demir e Zeynep.

Intanto Engin e Fatos, parlando tra loro, si renderanno conto di essere entrambi a conoscenza del segreto dei coniugi Aslan.

Riusciranno i novelli sposi a portare a termine il loro piano?

Ricordiamo che anche domani 20 agosto Bitter Sweet verrà trasmessa su Canale 5 a partire dalle 14:45 circa in un doppio appuntamento che terminerà intorno alle 16:30.