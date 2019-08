Tornano le anticipazioni giornaliere della soap turca ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’, riguardanti nello specifico ciò che andrà in onda mercoledì 21 agosto, a partire dalle 14:45 circa su Canale 5. Ricordiamo che la Serie TV turca, con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel, terrà compagnia ai telespettatori sino alle 16:40 con un doppio appuntamento che si preannuncia molto emozionante e ricco di colpi di scena.

Stando agli spoiler infatti, Deniz scoprirà che il matrimonio tra Nazli e Ferit è solo una messinscena, allo scopo di ottenere l’affidamento del piccolo Bulut. Il musicista, ancora ossessionato e innamorato della giovane chef, affronterà la coppia di sposi, rivelando loro di essere a conoscenza del loro segreto. A poche ore dall’udienza, i coniugi Aslan avranno il timore di perdere Bulut dato che anche Demet cercherà per l’ennesima volta di corrompere Asuman.

Bitter Sweet, anticipazioni: Deniz scopre il segreto di Nazli e Ferit

Nel corso del nuovo episodio del 21 agosto, Deniz scoprirà il segreto di Nazli e Ferit e non esiterà ad affrontare la coppia dicendo loro di aver scoperto la messinscena.

I coniugi Aslan, saranno convinti che sia stata Asuman a spifferare tutto, anche se il musicista negherà tale fatto. La più giovane delle Piran nel frattempo, si trasferirà a casa di Deniz e gli starà vicino dopo l’incidente in moto. I due, piano piano, diventeranno sempre più complici e si avvicineranno sempre di più. Intanto Demet, in vista della pronuncia del giudice, chiederà a Deniz di testimoniare in suo favore e farà pressioni anche su Asuman.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Anticipazioni del 21 agosto: Demet cerca di corrompere Asuman in vista dell'udienza

L’udienza per la custodia del piccolo Bulut è alle porte e Demet non vorrà perdere l’affidamento del nipote che, come sappiamo, le garantirebbe una buona fetta delle quote azionarie della Pusula Holding. Gli Onder, disposti a tutto pur di non perdere i privilegi all’interno dell’azienda, cercheranno di corrompere Asuman, offrendole una cospicua somma di denaro in cambio delle prove che dimostrino che le nozze di Nazli e Ferit siano fasulle.

Asuman però, questa volta, deciderà di non tradire la sorella. Poco prima dell’udienza invece, saranno Ferit e Deniz a litigare, con quest’ultimo che minaccerà l’amico di testimoniare contro di lui di fronte al giudice.

Moli i colpi di scena che attendono i fan di Bitter Sweet anche nelle puntate in onda il prossimo 21 agosto su Canale 5 e che terranno i telespettatori con il fiato sospeso. Ricordiamo inoltre che sul sito Mediaset Play sono disponibili le puntate già trasmesse, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.