Giovedì 22 agosto andrà in onda una nuova ed emozionante puntata di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’, la Serie TV turca rivelazione dell’estate 2019 e che sta appassionando i telespettatori di Canale 5 che, ogni pomeriggio, seguono le vicende legate a Nazli e Ferit. I due giovani, dopo essersi sposati in gran fretta, sono finalmente riusciti ad ottenere la custodia del piccolo Bulut, ma altre vicende terranno con il fiato sospeso i fan della soap opera, dato che, stando agli spoiler sul nuovo episodio, vedremo che Demet farà una sconvolgente scoperta e che riguarderà Hakan.

La donna infatti, scoprirà che proprio il marito è il mandante dell’omicidio dei genitori di Bulut, confermando di fatto, i sospetti di Ferit. Come reagirà ora la donna?

Bitter Sweet, anticipazioni: Demet scopre che Hakan ha ucciso Demir e Deynep

Gli Onder, dopo la pronuncia del giudice, avranno perso la custodia del piccolo Bulut e il loro piano di impossessarsi della Pusula Holding sarà andato in fumo.

Hakan e Bekir si ritroveranno a parlare della morte di Demir e Deynep e non si accorgeranno di essere ascoltati da Demet. La donna capirà che è stato proprio il marito a far uccidere i genitori di Bulut e, sconvolta, affronterà l’uomo. Hakan, messo alle strette dalla moglie, confesserà le sue colpe mentre Demet, fuori di sé dalla rabbia, deciderà di lasciarlo. Hakan stando alle anticipazioni, non sarà disposto a perdere la moglie e reagirà con violenza, rinchiudendola dentro casa.

Anticipazioni del 21 agosto: Nazli scopre che Bulut ha picchiato un compagno di scuola

Se da un lato la vicenda legata all’affidamento di Bulut sembra essersi risolta per il meglio, non sarà così invece, quella riguardante la morte dei suoi genitori. Come sappiamo infatti, Ferit ha sempre sospettato che dietro alla morte della sorella e del cognato ci sia lo zampino di Hakan, anche se, sino ad ora, non ha avuto le prove per dimostrare tale teoria.

Sarà Demet invece, come detto in precedenza, a scoprire l’amara verità e, solo con il prosieguo delle puntate capiremo se la Onder deciderà di denunciare il marito alla polizia. Dalla scuola di Bulut intanto, arriverà una telefonata a Nazli, con la quale la giovane chef sarà informata che il bambino ha ferito un compagno di scuola. Fatos nel frattempo, sarà preoccupata dopo aver saputo di alcuni furti avvenuti vicino alla casa dove abita e chiederà prima aiuto ad Engin e poi a Tarik.

Molti i colpi di scena che attendono i fan di Bitter Sweet anche nell’episodio in onda il 22 agosto, a partire dalle 14:40 circa su Canale 5, dove vedremo come si svilupperanno le vicende legate all’omicidio dei genitori di Bulut.