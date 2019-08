Lunedì 19 agosto torna in onda, dopo una settimana di pausa, la soap turca ‘Bitter Sweet, ingredienti d'amore' con una nuova ed avvincente puntata, a partire dalle 14,45, su Canale 5. C'è grande attesa per scoprire tutte le vicende legate a Nazli e Ferit i quali, come ricordiamo, si sono sposati in tutta fretta allo scopo di ottenere l’affidamento del piccolo Bulut. I due novelli sposi, infatti, faranno immediatamente richiesta al giudice per la custodia del bambino e, nel frattempo, continueranno a fingere che, tra loro due, sia nato un grande amore.

Al momento, solo Engin e Fatos sono al corrente della verità sul loro matrimonio, mentre Asuman sarà determinata ad avvicinarsi a Deniz: proprio quest’ultimo, avrà un brutto incidente in moto, per fortuna senza gravi conseguenze.

Bitter Sweet anticipazioni: Nazli e Ferit attendono l'udienza per la custodia di Bulut

Dopo una settimana di pausa legata alle festività del Ferragosto, torna in onda la soap rivelazione dell’estate che tanto sta appassionando i telespettatori di canale 5: da lunedì 19 agosto, il pubblico televisivo potrà seguire di nuovo le vicende legate ai due protagonisti Nazli e Ferit.

I due, come sappiamo, sono in attesa dell’udienza del giudice, chiamato a decidere sull'affidamento del piccolo Bulut, conteso dai novelli sposi e dai coniugi Onder. Nel frattempo, gli Aslan continueranno a portare avanti la loro messinscena e, stando agli spoiler, Ferit sarà deciso a fare la sua prima uscita pubblica con la moglie in occasione dell’inaugurazione di Deniz. Vedremo però che la Piran, a causa di una giornata difficile sul lavoro, non sarà disposta ad accompagnare il neo-marito.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Bitter Sweet, trama del 19 agosto: Deniz ha un incidente in moto

Nel corso del nuovo appuntamento di lunedì 19 agosto, Engin e Fatos decideranno di mettere fine alla loro relazione, rimanendo comunque buoni amici. I due sembreranno sollevati dopo aver preso questa decisione, mentre Asuman sarà intenzionata ad avvicinarsi a Deniz, chiedendogli di passare la notte da lui. Dopo una telefonata di Nazli, però, il musicista uscirà di corsa da casa per non farvi pù ritorno.

Il giovane infatti, chiederà spiegazioni alla chef sul matrimonio con Ferit, convinto che la ragazza sia stata obbligata in qualche modo a sposarlo. Nazli invece, confermerà il fatto di essere profondamente innamorata dell'uomo che ha sposato e tali parole sconvolgeranno a tal punto Deniz, che poco dopo si distrarrà alla guida della sua motocicletta subendo un terribile incidente. Asuman scoprirà in seguito, che il giovane è stato trasportato in ospedale ed accorrerà al suo capezzale per stargli vicino.

Questo e molto altro nella nuova puntata di Bitter Sweet in onda il 19 agosto a partire dalle 14,45 su canale 5, ricordando che, anche la prossima settimana, i fan della Serie TV turca potranno assistere ogni pomeriggio a un doppio appuntamento che si concluderà alle 16,40 circa.