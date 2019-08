Tornano le anticipazioni giornaliere della soap turca 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore' e relative in particolare a ciò che andrà in onda mercoledì 28 agosto su Canale 5 a partire dalle 14:45 circa. Dopo la festa a sorpresa organizzata da Nazli per il compleanno di Ferit, tra i due coniugi sembra che i rapporti si siano distesi ma, all'orizzonte, si profila la minaccia di Pelin, giunta in città proprio su invito di Nazli.

La Pinar, sarà inizialmente inconsapevole del fatto che la giovane, sia l'ex fidanzata del marito e scoprirà la verità sui loro trascorsi amorosi proprio nel corso del prossimo episodio.

Bitter Sweet, anticipazioni: Nazli scopre che Pelin è l'ex di Ferit

Molte le emozioni che attendono i fan di Bitter Sweet nel corso della puntata in onda il 28 agosto e dove Nazli si renderà conto che Pelin non è solo una semplice amica del marito.

La Pinar infatti, scoprirà che la giovane è stata in passato il grande amore di Ferit e che la loro relazione si interruppe sette anni prima a causa di un tradimento di lei. I telespettatori hanno già intuito che il tutto era stato inscenato da Demet la quale, in passato, fece di tutto per allontanare i due innamorati. Ora però, la ricomparsa di Pelin in città, sembrerà mettere a dura prova il rapporto tra Nazli e Ferit, con quest'ultimo che verrà a sapere dalla ex fidanzata alcuni particolari sconcertanti avvenuti dopo la fine della loro storia.

Puntata del 28 agosto: Ferit incontra di nascosto Pelin

Ferit rimarrà sconcertato da una rivelazione della ex fidanzata anche se tenterà di non far capire alla moglie il suo turbamento. Pelin infatti, gli ha confessato che, subito dopo la loro rottura, lei decise di abortire il figlio che attendeva. Peccato che tutto ciò sia solo una colossale bugia orchestrata da Pelin con la complicità di Hakan, al solo scopo di mandare all'aria il matrimonio di Nazli e Ferit.

Inconsapevole dell'inganno, l'Aslan continuerà a ripensare alle parole della ex, decidendo di incontrarla di nascosto per saperne di più sulla vicenda. Intanto Nazli sarà preoccupata per la ricomparsa della donna nella vita del marito e avrà il timore di perdere Ferit, proprio ora che tra loro le cose sembravano volgere al meglio. Hakan e Pelin riusciranno a rovinare il matrimonio degli Aslan e a compiere la loro vendetta?

Questo è molto altro nella prossima puntata di Bitter Sweet in onda mercoledì 28 agosto su Canale 5 a partire dalle 14:45 circa, ricordando che, da questa settimana, la Serie TV turca terrà compagnia ai fan sino alle 15:40 per dare spazio ai nuovi episodi della soap iberica Il segreto, che torna su Canale 5 dopo una lunga pausa estiva.