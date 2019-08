Tornano le anticipazioni giornaliere di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ riguardanti in particolare ciò che accadrà nella puntata in onda martedì 6 agosto a partire dalle 14,45 su canale 5, dove i fan della Serie TV turca assisteranno nuovamente alla lotta tra Ferit e Hakan per la custodia di Bulut. Il giudice infatti, si pronuncerà nuovamente a favore dei coniugi Onder, gettando nello sconforto l’Aslan il quale, esasperato dalla situazione, studierà un piano per riavere con sé il bambino.

Il tutto, stando agli spoiler, avverrà con la complicità di Nazli, la quale accetterà la proposta di matrimonio di Ferit, facendo credere a tutti che i due si siano riappacificati dopo la questione delle foto rubate da Asuman.

Bitter Sweet, anticipazioni: Ferit rivuole a tutti i costi Bulut

Gli spoiler riguardanti l'episodio in onda il prossimo 6 agosto, rivelano che Ferit sarà sconfortato dopo che il giudice, per la terza volta, ha deciso di affidare Bulut a Demet e Hakan.

L’Aslan non vuole che il nipotino viva nella stessa casa dell’assassino dei suoi genitori ed escogiterà un piano per riottenerne la custodia. Per attuare ciò che ha in mente, avrà però bisogno dell’aiuto di Nazli e, facendo leva sui sensi di colpa della giovane cuoca per quanto successo con Asuman, riuscirà a convincerla. Dopo molte titubanze infatti, la Piran accetterà di far parte del piano e si appresterà a far credere a tutti di essersi riappacificata con l'Aslan dopo i recenti dissapori.

Bitter Sweet, trama del 6 agosto: Nazli complice nel piano di Ferit accetta di sposarlo

Nazli, non riuscendo a sopportare di vedere il piccolo Bulut così triste, scenderà quindi a patti con Ferit. I due dovranno essere molto convincenti, per far sì che tutti credano alla loro versione e alla loro improvvisa rappacificazione. Nessuno dovrà sapere che il loro non sarà un vero matrimonio, al fine di non mandare all’aria il piano.

Hakan nel frattempo, è riuscito a depistare le indagini sull’omicidio di Deynep e Demir e sarà convinto di riuscire a mettere le mani sulla società, proprio grazie alle quote azionarie di Bulut. Ricordiamo inoltre che questa settimana i fan di Bitter Sweet potranno assistere alla messa in onda di due puntate della soap turca, che terrà compagnia ai telespettatori dalle 14,45 sino alle 16,40. Un cambio di programmazione che vede' Il segreto' prendersi una meritata pausa estiva sino alla fine del mese di agosto.

Appuntamento dunque per il 6 agosto con i nuovi episodi di Bitter Sweet, pronti a scoprire come Nazli e Ferit riusciranno a far credere a tutti di essersi fidanzati. Per coloro i quali si fossero persi le precedenti puntate, ricordiamo che sul sito Mediaset Play, sono disponibili gli episodi della serie tv turca già andati in onda su canale 5.