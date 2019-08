Proseguono le vicende dei protagonisti della soap opera turca 'Bitter sweet-ingredienti d'amore', il cui titolo in originale è "Dolunay". Le anticipazioni dell'appuntamento trasmesso sul piccolo schermo giovedì 22 agosto svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Demet. Quest'ultima comincerà a mostrare un certo disappunto nei confronti del marito e il motivo sarà dovuto a un retroscena inaspettato.

La signora Onder ascolterà una conversazione di Hakan e si renderà conto del coinvolgimento del consorte nella morte dei genitori di Bulut. La bionda scoprirà che il losco imprenditore ha avuto un ruolo importante nella morte di Demir e Zeynep. La sorella di Deniz pretenderà delle spiegazioni dal marito dal quale vorrà avere delle risposte riguardo a tale questione. I due coniugi saranno protagonisti di una pesante lite nel corso della quale Hakan ammetterà le proprie colpe al cospetto della moglie.

Nazli viene a sapere di quanto successo tra Bulut e un compagno di classe

Demet (Alara Bozbey) perderà il controllo e dimostrerà di essere arrabbiata con il consorte ma l'Onder capirà che la moglie potrebbe rappresentare un pericolo per il suo piano. Hakan (Necip Memili) sarà costretto a prendere una decisione inaspettata e terrà chiusa in casa la consorte in modo da evitare che possa andare dalla polizia per raccontare la verità.

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Nazli (Ozge Gurel) che si renderà conto di non riuscire a gestire le spese del ristorante e sarà chiamata a trovare una soluzione per risolvere questo problema. La cuoca si troverà alle prese con la telefonata della scuola che la avviserà di quanto successo al piccolo Bulut (Alihan Turkdemir).

La Piran vuole organizzare una festa a sorpresa per il marito

La moglie di Ferit (Can Yaman) scoprirà che il bambino è stato coinvolto in una rissa con il compagno di classe.

Gli spoiler dell'episodio mandato in onda venerdì 23 agosto sottolineano che ci sarà uno scontro tra Hakan e Demet. L'Onder proporrà di venire con lui in un posto e le chiederà di sparare contro un bersaglio presente su una porta con l'intento di sciogliere la tensione. Il losco imprenditore si renderà conto che la moglie può rappresentare un pericolo in quanto potrebbe raccontare la realtà dei fatti alla polizia.

La sorella di Deniz sarà ignara del fatto che, dietro il bersaglio, c'è Tahir e non saprà che il marito la sta filmando in modo da poterle fare un ricatto. Demet rimarrà sconvolta dal piano del marito e troverà rifugio nell'abitazione di Deniz. Nazli si dimenticherà che è arrivato il giorno del compleanno del dottor Aslan ma vorrà rimediare alla disattenzione organizzando una festa a sorpresa.