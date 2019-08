La travolgente soap turca "Bitter Sweet -Ingredienti d'amore" andrà in pausa estiva nella settimana tra il 12 e il 16 agosto. Il consueto appuntamento con la serie però ritornerà il 19 agosto. Subito dopo la pausa estiva l’attenzione sarà posta soprattutto sui due protagonisti, Nazli e Ferit che, dopo il matrimonio, cominceranno a far suscitare vari dubbi sulla veridicità della loro unione e dei loro sentimenti reciproci.

I primi a nutrire forti dubbi in merito, saranno i perfidi Demet e suo marito, ma anche Deniz pian piano comincerà a capire che qualcosa non torna. Tutti questi dubbi metteranno seriamente a rischio l’esito dell’udienza per l’affidamento del piccolo Bulut.

Demet e Hakan percepiranno la verità sul matrimonio

Dopo il matrimonio tra Nazli e Ferit le cose non proseguiranno in maniera facile e man mano cominceranno a destare i sospetti di chi li circonda in merito all'autenticità del loro sentimento.

I primi che metteranno in dubbio la loro unione saranno proprio Hakan e sua moglie, ma anche Deniz comincerà ad avere dei sospetti al riguardo. Nazli comincerà a destare ancora più dubbi quando si rifiuterà di partecipare ad una mostra d’arte ad Istanbul. Asuman scoprirà in maniera casuale che Baruk in realtà altri non è che una spia mandata da Demet al ristorante per controllare Nazli. La donna dopo aver informato Ferit di quanto scoperto, cercherà di fermare il ragazzo per farsi raccontare le sue intenzioni, ma lui scapperà via.

Deniz, dopo aver visto Ferit e Nazli insieme, accecato dalla gelosia salirà sulla sua moto molto arrabbiato: tuttavia, finirà per perdere il controllo e schiantarsi. Anche Asuman scoprirà che le nozze di sua sorella sono in realtà una montatura per ottenere l’affidamento di Bulut e ciò rischierà di mandare a monte il piano dei novelli sposi. Nel frattempo la stessa Asuman si avvicinerà parecchio a Deniz.

Successivamente, comincerà l’udienza per l'affidamento di Bulut e anche in questa occasione le cose non sembreranno volgere al meglio in quanto i novelli coniugi verranno accusati davanti a tutti di essersi sposati troppo in fretta e senza nemmeno conoscersi. La situazione però cambierà ulteriormente quando in aula si presenterà anche Deniz.

Deniz testimonierà in tribunale

Con l’arrivo di Deniz la tensione in tribunale diventerà altissima, l’uomo infatti sarà costretto a decidere se ascoltare il suo cuore o la sua mente, cosa farà?

Alla fine deciderà di prendere quella che per lui è la decisione più saggia per il piccolo che, dopo la sua testimonianza, verrà affidato a Nazli e Ferit mentre Hakan e Demet perderanno definitivamente. Bulut quindi, grazie a Deniz, potrà vivere sereno con Nazli e Ferit.