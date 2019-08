Nuovo appuntamento con le notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay), la serie tv turca in onda da giugno su Canale 5 che sta registrando ascolti altissimi in Italia. Nelle puntate di settembre, Nazli Piran racconterà a Ferit Aslan di aver rifiutato la sua proposta di nozze dopo aver ricevuto delle minacce da parte del perfido Hakan Onder.

Bitter Sweet: Ferit confessa di amare Nazli

Le anticipazioni di Bitter Sweet incentrate sulle puntate trasmesse a partire da settembre sui teleschermi italiani, si soffermano sui motivi che spingeranno Nazli (Ozge Gurel) a rifiutarsi di sposare Ferit (Can Yaman).

Tutto comincerà quando la sorella di Asuman apprenderà che l'Aslan le ha mentito sulla relazione avuta con la Pelin. Una scoperta che manderà in crisi la coppia, tanto che la Piran deciderà di lasciare la villa per un po di tempo.

Dall'altro canto, il rivale di Hakan Onder capirà di non poter fare a meno di lei, tanto da confessarlo agli amici più cari. Entrambi, infatti, trascorreranno delle notti agitate a pensarsi a vicenda.

Ma ecco che lo zio di Bulut deciderà di uscire allo scoperto, tanto da voler rivelare i suoi sentimenti alla cuoca. Da questo momento, i coniugi Aslan potrebbero iniziare a vivere come una coppia veramente sposata, se il colpo di scena non fosse dietro l'angolo.

La Piran rifiuta la proposta di nozze dell'Aslan

Le nuove trame di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore rivelano che l'Aslan organizzerà una serata romantica per la Piran.

Il rivale dell'Onder, infatti, intenderà chiedere la mano di quest'ultima. Peccato che Nazli rifiuterà il bellissimo anello di fidanzamento lasciando di sasso il povero Ferit, il quale vorrà capire il motivo di tale gesto, visto che la ragazza riuscirà solo a dire: 'Non posso'. Per questo motivo, il giovane comincerà a nutrire dei sospetti, tanto da indagare a proposito. Dall'altro canto, la cuoca rimarrà ferma nella sua decisione, tanto che l'unica soluzione sarà quella di chiedere il divorzio.

La cuoca minacciata da Hakan

Poco dopo l'Aslan e Nazli saranno chiamati davanti al giudice per esprimere le ragioni della loro richiesta di separazione. Ma ecco che l'uomo di legge si rifiuterà di concederli il divorzio, tanto da proporli di andare in terapia di coppia per risolvere i problemi. Alla fine, la Piran sarà costretta a confessare a Ferit per quale motivo si sia rifiutata di sposarlo.

La cuoca confesserà di essere minacciata da Hakan Onder. Proprio quest'ultimo giurerà di far del male a sua sorella Asuman (İlayda Akdoğan) ed al piccolo Bulut.

Una dichiarazione che sconvolgerà l'uomo d'affari, il quale crederà che la giovane abbia raccontato la verità, tanto da concederle il perdono.