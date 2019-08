La vicenda di Pamela Prati e del suo finto fidanzato Mark Caltagirone, che aveva tenuto incollati al televisore milioni di spettatori desiderosi di conoscere i nuovi sviluppi della storia, sembra ormai essersi definitivamente conclusa. Ma non per questo i suoi protagonisti hanno smesso di far parlare di sé. Questa volta ad attirare l'attenzione del pubblico è stata Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati, che ha voluto condividere con i suoi fan la sua gioia e il suo amore per il nuovo, e questa volta reale, fidanzato con cui sta trascorrendo una romantica vacanza in Sardegna. Il suo nome è Daniele Bartolomeo.

Eliana Michelazzo ha un nuovo amore in carne ed ossa

L'ex agente di Pamela Prati, Eliana Michelazzo, negli scorsi mesi ha fatto molto discutere, non solo a causa della vicenda che ha coinvolto l'artista da lei rappresentata, ma anche per il polverone che si è sollevato a causa della sua relazione con Simone Coppi, fantomatico magistrato dell'antimafia minorile: l'uomo, con cui Eliana sosteneva di avere una relazione da oltre 10 anni, in realtà non è mai esistito ed il suo volto era quello di un ignaro modello svizzero.

Eliana si è sempre dichiarata una vittima della vicenda, perché aveva sempre creduto ciecamente alla reale esistenza di Simone Coppi pur non avendolo mai incontrato. Nonostante questo la donna è stata duramente attaccata sia in televisione che sui social: in pochi infatti riuscivano a credere alla buona fede della Michelazzo, sostenendo che fosse impossibile non avere nemmeno un sospetto per tutti quegli anni.

Ma ora questa vicenda sembra essere solo un lontano ricordo per Eliana Michelazzo che, dopo la fine della vicenda, ha deciso di voltare pagina una volta per tutte, e questa decisione sembra averla premiata perché nell'orizzonte di Eliana c'è un nuovo amore: si tratta di Daniele Bartolomeo e a rivelarlo è stata lei stessa attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Instagram ufficiale. Nella foto si vede la mano della Michelazzo che stringe quella del suo fidanzato Daniele, al quale fa anche una dedica speciale: "Non servono parole...Basta poco per sentirsi sereni".

Eliana sembra quindi aver ritrovato la felicità e un nuovo amore e questa volta in carne ed ossa. La notizia però è stata accolta con ilarità sui social, dove in molti hanno ironizzato sulla nuova storia d'amore della donna e soprattutto sull'autenticità del nuovo fidanzato. Proprio su questo punto, però, non sembrano esserci dubbi: nonostante Daniele abbia un profilo privato sui social e di lui si sappia poco o nulla, egli appare molto spesso nelle Instagram stories pubblicate da Eliana in cui entrambi si mostrano molto affiatati e felici.

Per saperne di più sulla vicenda e sulla veridicità di questo amore, però, non resta che continuare a seguire Eliana sui social oppure aspettare la riapertura dei salotti tv di Barbara d'Urso, dove forse sarà presto ospite.