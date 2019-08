Mancano ormai pochi giorni al debutto della seconda stagione di Élite e già si parla di rinnovo. Il direttore dei contenuti originali Netflix in Spagna, Diego Avalos, qualche giorno fa durante una conferenza stampa, ha annunciato il rinnovo della serie per un terzo ciclo. Il teen drama iberico è giunto alla seconda stagione - dal 6 settembre su Netflix - e si prepara ad una terza che, con molta probabilità, arriverà sulla piattaforma nel 2020.

Reduce dal successo della prima stagione che ha realizzato più di 20 milioni di visualizzazioni, la serie prodotta da Zeta Audiovisual tornerà il 6 settembre con otto episodi inediti in cui i ragazzi del Las Encinas si confronteranno con nuovi segreti e pericolose lotte di classe, oltre che con l'arrivo di nuovi personaggi come l'enigmatica Cayetana.

Qualche anticipazione su Élite 2 dal 6 settembre su Netflix

Il debutto di Élite 2 è previsto per il 6 settembre, come sempre, sulla piattaforma streaming di Netflix.

La serie è stata accolta positivamente dal pubblico sin dalla prima stagione perché unisce due aspetti che affascinano gli spettatori di tutto il mondo: l'omicidio e gli intrighi giovanili. Secondo le anticipazioni rilasciate tempo fa da Netflix, gli episodi saranno sempre ambientati nella prestigiosa scuola di Las Encinas, popolata principalmente dai figli delle famiglie più facoltose della Spagna.

Dopo la morte di Marina non sarà facile tornare alla normalità perché ci sono ancora troppi segreti difficili da mantenere. La narrazione degli eventi riprenderà da dove si è interrotta quella della precedente stagione. Nano sarà incastrato per l'omicidio di Marina e finirà in carcere ma in realtà la ragazza è stata uccisa da Polo. Samuel tornerà al Las Encinas, provocando la rabbia di Guzman che intanto si sarà riavvicinato a Lucrecia.

Nel frattempo arriverà all'istituto la misteriosa Cayetana che, a quanto pare, scombinerà gli equilibri già instabili tra gli studenti della famosa scuola.

Annunciato il rinnovo di Élite giorni prima della pubblicazione dell'inedita seconda stagione

Élite è una serie televisiva spagnola ideata da Darío Madrona e Carlos Montero. La prima stagione, composta da otto episodi, è stata pubblicata su Netflix il 5 ottobre 2018.

La serie segue le vicende di tre ragazzi provenienti da umili famiglie: Nadia, Samuel e Christian. I tre giovani protagonisti hanno ricevuto una borsa di studio per andare al Las Encinas, un prestigioso istituto spagnolo frequentato dalla futura classe dirigente. L'inserimento nella scuola non è però facile, perché gli studenti viziati dell'istituto fanno di tutto per mettere alla prova la loro resistenza.

Tra umiliazioni, atti di bullismo e scherzi di cattivo gusto, una studentessa viene uccisa e la narrazione, fatta di continui salti temporali, parte dal ritrovamento del cadavere della ragazza. Per il lancio degli episodi della seconda stagione, i produttori e i registi hanno confermato in conferenza stampa a Madrid il rinnovo di Élite per un terzo ciclo che arriverà sulla piattaforma streaming il prossimo anno. Tenendo presente che non è stata ancora diffusa la seconda stagione, è presto per scoprire di cosa parlerà la terza ma, con molta probabilità, sarà ancora ambientata all'istituto Las Encinas.