Da qualche giorno, si sta facendo un gran parlare di Emma Marrone e del suo presunto nuovo fidanzato: dopo che "Chi" ha paparazzato la cantante con Nikolai Danielsen, in tanti hanno pensato che per lei fosse finalmente arrivato l'uomo giusto. In realtà, del bel modello si sono perse le tracce dopo la chiacchierata vacanza a Capri: la vincitrice di Amici si è rilassata una settimana a Formentera con il fratello ed ora è tornata a Roma con l'inseparabile manager Francesca.

Emma è davvero fidanzata? I dubbi del web

C'è davvero un nuovo amore nella vita di Emma Marrone? È questa la domanda che si stanno facendo molti fan della cantante da qualche giorno, e più precisamente da quando "Chi" ha diffuso la notizia sulla presunta frequentazione in corso tra l'artista e Nikolai Danielsen, Mister Norvegia 2011.

Se guardando le foto che ha pubblicato la rivista di Gossip sembra proprio che tra i due ci sia un feeling molto più che amichevole, è osservando l'attività social della 35enne che sorgono alcuni dubbi a riguardo.

Dopo aver trascorso qualche giorno di vacanza a Capri anche con il modello, la "Brown" è volata a Formentera: a fare compagnia alla chiacchierata pugliese, c'erano soltanto due inseparabili amici, la manager Francesca e il fratello Checco.

È stata la stessa Emma a pubblicare su Instagram le foto ricordo della breve trasferta alle Baleari che, stando a quello che si può vedere sul web, non comprendeva anche quello che dovrebbe essere il nuovo compagno della cantautrice.

Anche ora che è rientrata a Roma per cominciare a preparare il lancio del suo nuovo singolo, la Marrone sembra circondarsi solamente dell'affetto dell'inseparabile assistente e pochi altri fidati amici: Nikolai, dunque, che fine ha fatto?

Emma pensa al lavoro: il 6 settembre esce 'Io sono bella'

I fan della "Brown", dunque, ad oggi sembra siano assaliti da mille dubbi: se le foto a Capri con Nikolai raccontavano di un'evidente intesa tra lui ed Emma, è tutto quello che è successo nei giorni successivi che stona con la nascita di un nuovo amore.

A far pensare che qualcosa di vero ci sia dietro allo "scoop" di Chi, è il fatto che la Marrone non ha ancora smentito il gossip che circola sulla sua vita privata da mercoledì scorso: in passato, quando qualche rivista diffondeva notizie false sul suo conto, la salentina si esponeva in tempi record sui social network per negare tutto e difendere il suo status di donna single.

L'attenzione della 35enne in questo periodo, sembra essere rivolta unicamente all'importante progetto di lavoro che segnerà il suo ritorno in grande stile sulle scene musicali: il 6 settembre uscirà "Io sono bella", la canzone che Vasco Rossi ha scritto per Emma. Questo brano, anticiperà il nuovo album della cantautrice (previsto per la fine del 2019) e un tour che dovrebbe fare tappa anche all'Arena di Verona il 25 maggio per festeggiare i primi 10 anni di carriera dell'artista nata ad Amici.