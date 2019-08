Spiacevole disavventura in vacanza ad Ibiza per Ezio Greggio e la sua fidanzata Romina, i quali sono stati protagonisti di un incidente stradale in auto per poteva avere delle conseguenze decisamente più gravi. A raccontare il tutto è stato proprio il presentatore di Striscia la notizia, che sulla sua pagina Instagram ha voluto denunciare ciò che gli era successo, puntando il dito anche contro i paparazzi che in quel momento li stavano inseguendo per scattare delle foto.

Il conduttore Ezio Greggio racconta l'incidente e attacca i paparazzi

Il conduttore ha raccontato nel dettaglio ciò che era successo il giorno prima, quando la sua automobile si era scontrata con una Jeep sulle strade dell'isola della movida spagnola, presa d'assalto da turisti italiani e soprattutto da molti vip durante il mese di agosto.

Greggio ha raccontato che la sua fidanzata Romina, subito dopo l'impatto, è stata portata in ospedale dove le è stato riscontrato un mini trauma al collo.

Fortunatamente nulla di grave, anche se la giovane ragazza è stata sottoposta a tutti gli accertamenti medici. Un incidente che, secondo la versione dei fatti raccontata dal conduttore su Instagram, sarebbe dipesa anche dal fatto che in quel momento erano inseguiti da 3-4 paparazzi che cercavano di scattare loro delle foto.

Ezio Greggio ha puntato il dito contro i paparazzi, dicendo che non polemizza sul fatto che abbiano scattato delle foto durante il momento dell'incidente, ma almeno potevano avvicinarsi alla macchina dopo l'impatto e vedere cosa fosse successo e come stesse Romina. 'A quel punto gli ho augurato ogni bene con gesti eloquenti...', ha dichiarato il conduttore, lasciando intendere di non essere stato molto docile e 'affettuoso' nei confronti dei fotografi che non si sarebbero interessati minimamente alle sue condizioni di salute.

Grande successo di ascolti per La sai l'ultima con Ezio Greggio e la fidanzata Romina

Insomma un grande spavento per Ezio Greggio e per la sua compagna, che quest'estate sono stati protagonisti in televisione al timone del revival de La sai l'ultima?, lo show di barzellette tornato su Canale 5 con ottimi risultati d'ascolto. Contrariamente a tutte le aspettative, la trasmissione si è portata a casa una media di oltre 2.5 milioni di spettatori medi a settimana, con uno share che ha superato la soglia del 17%.

Anche il 'meglio di', trasmesso la scorsa settimana su Canale 5, ha avuto la meglio in termini di ascolti, superando ancora una volta i due milioni di affezionati e battendo così la prima puntata di Linea Verde - Gran Tour che segnava il ritorno di Lorella Cuccarini nella prestigiosa prima serata di Rai 1.