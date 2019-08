A quanto pare sembra essere ritornato di nuovo il sereno tra il cantante Fede Rossi e la bellissima Paola Di Benedetto, ex fidanzata di Francesco Monte. Qualche settimana fa, la modella aveva annunciato sui social la fine della sua relazione con il cantante, lasciando tutti i fan senza parole. Federico, però, pare che non si sia rassegnato all'idea di doverla perdere per sempre e che abbia fatto di tutto per riconquistare di nuovo il cuore della bella Paola.

E ieri sera, stando alle indiscrezioni delle 'talpe' riportate da Il Vicolo delle News, i due hanno trascorso un'infuocata serata insieme ad Ibiza, tra baci e coccole.

Ritorno di fiamma tra Fede Rossi e Paola Di Benedetto: i due avvistati insieme ad Ibiza

Fede Rossi e la Di Benedetto, infatti, sono stati avvistati nuovamente insieme all'interno di una delle discoteche più famose di Ibiza, l'Amnesia, dove hanno trascorso la serata assieme come testimoniano i video postati in rete da Il Vicolo delle News.

Alcuni utenti, infatti, hanno riconosciuto Fede Rossi e la bella Paola e li hanno immortalati proprio nel momento in cui si scambiavano delle tenere effusioni in discoteca, preludio del fatto che tra i due sia ritornato di nuovo il sereno dopo un periodo di grande burrasca che li ha portati ad allontanarsi.

Alla base di questa separazione, infatti, pare che si celasse un presunto tradimento proprio da parte di Fede Rossi nei confronti della Di Benedetto.

Tuttavia il cantante non si sarebbe mai arreso, così come testimoniano anche le diverse dediche d'amore che in queste settimane ha postato sui social per Paola, dove l'ha definita la donna più importante della sua vita.

La Di Benedetto è stata beccata anche con Andrea Damante ad Ibiza

E a quanto pare alla fine l'amore ha trionfato nuovamente, così come testimoniano questi video che circolano in rete, anche se da parte dei due diretti interessati non vi sono ancora comunicazioni ufficiali circa questo ritorno di fiamma.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, va detto che proprio questa settimana sulle pagine della rivista 'Chi' si era parlato di un serrato corteggiamento da parte di Andrea Damante, ex tronista di Uomini e donne, nei confronti della Di Benedetto.

Andrea e Paola sono stati paparazzati più volte assieme ad Ibiza e secondo le indiscrezioni del settimanale diretto da Alfonso Signorini, l'ex tronista avrebbe invitato Paola al suo tavolo in discoteca, così da poter passare la serata insieme.

Un invito che non sarebbe stato rifiutato dalla modella, tanto che il settimanale parlava di tre serate magiche vissute assieme nell'isola spagnola. Chi dei due la spunterà nel cuore di Paola?