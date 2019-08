È tornato di nuovo il sereno tra Fede Rossi e Paola Di Benedetto. I due qualche tempo fa avevano ufficializzato la fine della loro relazione, lasciando senza parole i tantissimi fan, i quali hanno sperato fino alla fine di rivederli insieme. E a quanto pare tra il cantante e la modella lanciata da 'Ciao Darwin' è tornato nuovamente il sereno e in questi giorni si stanno godendo un momento di vacanza assieme.

Fede e Paola, infatti, si trovano entrambi in montagna negli stessi posti: un rumors che confermerebbe la ritrovata serenità tra i due e che farebbe perdere ogni speranza ad Andrea Damante.

È ancora amore tra Paola Di Benedetto e Fede Rossi

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che in queste ore Fede Rossi e Paola Di Benedetto stanno postando delle stories e delle foto sui social dove vediamo che entrambi si trovano in montagna, negli stessi posti.

Al momento, però, i due preferiscono non postare ancora delle foto che li ritraggono assieme, forse per evitare di tenere i riflettori mediatici puntati addosso.

Tuttavia già qualche settimana fa, alcuni fan della coppia li avevano beccati nuovamente insieme ad Ibiza, dove la bella Paola stava trascorrendo le vacanze anche in compagnia di Andrea Damante. Il settimanale 'Chi' aveva pubblicato le foto delle serate insieme di Paola e Andrea, dove emergeva che tra i due ci fosse un gran feeling.

E poi ancora sempre sulle pagine di 'Chi' venne scritto che l'ex tronista di Uomini e donne si stava impegnando al massimo per riuscire a conquistare il cuore dell'ex fidanzata di Francesco Monte, invitandola ai suoi tavoli nelle serate ad Ibiza. Insomma Damante ce la stava mettendo tutta per riuscire a far breccia nel cuore dell'ex Madre Natura di Ciao Darwin, ma ha dovuto arrendersi nel momento in cui Fede Rossi è arrivato nell'isola spagnola.

Andrea Damante protagonista del libro della De Lellis sui tradimenti

Fede e Paola, infatti, sono stati nuovamente pizzicati insieme ad Ibiza fino ad arrivare a queste ultime indiscrezioni sulla vacanza in montagna. A quanto pare, quindi, l'amore che la Di Benedetto prova nei confronti del cantante è decisamente molto forte, al punto da portarla ad allontanare l'ex tronista veneto di Uomini e donne, tornato single dopo il flirt estivo con la modella Sara Croce.

In attesa di scoprire come si evolverà la vicenda nelle prossime settimane, vi diciamo che Andrea Damante sarà uno dei protagonisti del Gossip di questo autunno, dato che la sua ex fidanzata Giulia De Lellis pubblicherà il romanzo 'Le corna stanno bene su tutto', dove parlerà proprio del tradimento perpetrato nei suoi confronti dall'ex tronista. Il libro uscirà a metà settembre.