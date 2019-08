Sono passati ormai più di sette anni da quel giorno di fine marzo del 2012 che nessun pallavolista dimenticherà mai, come del resto rimarrà per sempre come una ferita sanguinante nei ricordi di Federica Lisi.

Era il 24 marzo e Federica era la moglie del giocatore di Pallavolo Vigor Bovolenta, centrale con alla spalle una carriera incredibile fatta di vittorie importantissime sia con la nazionale azzurra che con i vari club in cui ha militato.I due stavano vivendo felicemente, crescendo una famiglia numerosa composta da ben quattro figli.

Una vita serena ed invidiabile, fino a quel tragico evento improvviso: durante un sabato qualsiasi Bovolenta si trovava in campo a giocare una partita del campionato di serie B, che vedeva di fronte il Volley Forlì, formazione in cui militava il centrale nativo di Rovigo, e la seconda squadra della Lube. La scena è una di quelle che difficilmente i giocatori in campo dimenticheranno mai, Vigor si accascia a terra, subito una folle corsa disperata in ospedale ma non c'è niente da fare: due ore dopo il malore viene constatata la morte del giocatore.

Due settimane dopo questa tragedia, con il mondo della pallavolo ancora scosso da questo avvenimento, la lieta notizia che ha quel sapore di miracolo: Federica si accorge di essere incinta del quinto figlio. Ora, dopo sette anni intensi, la vita di questa donna, e madre di cinque figli, è cambiata ancora.

Un nuovo amore per Federica

Tre anni dopo il lutto durante un'intervista Federica aveva già fatto capire che era pronta ad una nuova avventura sentimentale, sempre senza dimenticare il padre dei suoi figli che nessuno potrà mai sostituire nel suo cuore.

Era il 2015 e la vedova Bovolenta dichiarò la sua intenzione di "rifarsi una vita", ma non quella di cercare un uomo che facesse da padre ai suoi bambini. E così è successo: Federica ha ritrovato la felicità dell'amore grazie ad una donna conosciuta in ambito lavorativo, mentre parlava del suo libro.

La nuova vita con Pia

La compagna di Federica Lisi è oggi Pia Tuccitto, cantautrice e famosa per essere l'autrice di una canzone, «E...», poi portata al successo dalla rock star italiana Vasco Rossi.

Federica e Pia si sono incontrate per la prima volta ad una trasmissione condotta da Red Ronnie dove la Tuccitto presentava il suo nuovo singolo mentre la Lisi parlava del libro, da lì prima una collaborazione lavorativa con uno spettacolo (dal titolo "ioelei") ideato a quattro mani dalle due donne, poi la svolta sentimentale.

Ora Federica sta vivendo questa nuova unione che, come lei stessa ha spiegato in un'intervista rilasciata a Libero, va oltre qualsiasi cosa e che le sta regalando nuove sensazioni ed emozioni fortissime.