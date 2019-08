Cosa sta succedendo tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi? Stando alle voci che circolano sui social network da ieri sera, sembrerebbe esserci un riavvicinamento in corso tra i due giovani a circa un mese dalla loro mediatica rottura. La bella influencer e il cantante, infatti, sono stati paparazzati in un ristorante qualche sera fa: si dice che la ragazza stia provando a dare una seconda chance all'ex fidanzato, reo di averla tradita con la collega Emma Muscat.

Fede si riavvicina a Paola: la foto a cena fa sognare i fan

Risale a circa un mese fa l'annuncio di Paola Di Benedetto della fine della storia d'amore con Federico Rossi. In questo periodo, se ne sono dette e scritte di tutti i colori sui motivi che hanno spinto l'ex "Madre Natura" ad interrompere la relazione con il cantante che andava avanti da oltre un anno.

Stando a quello che sostengono i giornali di Gossip, ci sarebbe un tradimento dell'artista dietro alla drastica decisione dell'influencer di mettere un punto definitivo a questo rapporto: la rivista "Chi", in particolare, ha fatto sapere che l'ex naufraga avrebbe lasciato il compagno dopo aver avuto la conferma di una notte di passione che avrebbe vissuto con la collega Emma Muscat non molto tempo fa.

Il componente del duo Benji&Fede non ha mai né confermato né smentito questa indiscrezione: gli unici commenti che il giovane ha fatto sulla notizia che riguarda la sua vita privata sono delle dediche musicali a Paola, che avevano lo scopo di provare a riconquistarla.

I molti romantici tentativi che ha fatto Rossi nelle scorse settimane pare abbiano dato i primi frutti: una foto che sta facendo il giro della rete, infatti, conferma che Fede e la Di Benedetto si sono incontrati di recente in un ristorante per provare a mettere a posto le cose.

Una persona che si è imbattuta per caso nella coppia ha scattato una fotografia che ritrae i due seduti a tavola, uno di fronte all'altro, in un locale poco affollato; stando a quello che si vocifera in rete, la modella starebbe pensando all'eventualità di dare un'altra chance all'ex fidanzato.

Il motivo della rottura: una notte di passione con Emma

Lo scatto che sta impazzando sul web da ieri sera, confermerebbe una voce che circola da giorni: Paola e Federico potrebbero essere protagonisti di un chiacchierato ritorno di fiamma. Nonostante le riviste di gossip abbiano provato a fare luce sul tradimento ai danni della Di Benedetto, molti scettici hanno sempre sostenuto che l'addio tra lei e il cantante non è mai stato definitivo.

La notte di passione che si dice Rossi abbia trascorso con Emma Muscat, ex allieva di Amici, potrebbe essere un ostacolo superabile per la bella ex "Madre Natura": a riprova di ciò, c'è l'immagine che immortala l'influencer e il giovane artista a cena insieme a neppure un mese dall'annuncio della loro rottura.