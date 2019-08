Follettina Creation finisce al centro di una bufera mediatica riguardante il compenso che avrebbe chiesto per un video-tag da postare su Instagram. Tutto è partito dopo che ''Poraccitudine Influencer'' avrebbe postato delle stories in cui diceva di aver chiesto ad una famosa youtuber di fare un video e di postarlo nella sua pagina Instagram. Fin qui nulla di male, se non fosse per il fatto che tale youtuber avrebbe chiesto ben 250 euro per questo video!

Il nome è venuto fuori poco dopo, svelato da Amedeo Venza di Uomini e donne. Trattasi proprio di Follettina, come testimonierebbero (il condizionale è d'obbligo) gli screenshot delle mail a nome della youtuber.

La richiesta bomba di Follettina

Poraccitudine Influencer ha spiegato che ovviamente questi soldi le erano stati chiesti a nero, senza emissione di alcun tipo di fattura e avrebbe così lanciato una 'bomba mediatica', dicendo che se ogni volta che qualcuno le chiede un video saluto, lei richiede ben 250 euro, si porta a casa un bel gruzzoletto di soldi.

Il nome della youtuber in questione, come vi dicevamo, sarebbe stato fatto da Amedeo Venza, ex protagonista di Uomini e donne, il quale avrebbe voluto smascherare il tutto pubblicando gli screenshot di tale richiesta esorbitante da parte di Follettina. Amedeo avrebbe così postato in rete gli screenshot delle mail che sono state girate all'indirizzo mail ufficiale di Follettina, dove chi risponde chiede appunto 250 euro per poter fare questo video-tag da pubblicizzare poi sul profilo Instagram.

Sarebbe stata decisamente dura la reazione dell'ex volto di Uomini e donne, il quale avrebbe puntato il dito non tanto contro Follettina bensì contro le persone che la gestirebbero dal punto di vista lavorativo ed economico. 'Io manderei la Finanza agli amici di Follettina, perché sono da denuncia' avrebbe scritto Venza nel suo duro sfogo apparso su Instagram.

Amedeo Venza di U&D contro chi gestisce la youtuber

Amedeo avrebbe poi rincarato la dose contro i 'due cialtroni pseudo youtuber' che gestirebbero Follettina, dicendo che in realtà si prenderebbero soltanto gioco di lei.

Ancora non sappiamo bene cosa sia reamente accaduto e ignoriamo la completa verità dei fatti. Sia come sia, subito dopo la 'bomba mediatica' scoppiata su Follettina, non sono arrivate repliche ufficiali da parte della donna, che per il momento preferisce tacere e non commentare questa polemica che la riguarda in prima persona.

Di sicuro, però, il caso non passerà inosservato dato che Follettina ha raggiunto una certa popolarità anche grazie alle apparizioni televisive a Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso e proprio nel salotto di Canale 5, che tornerà in onda dai primi di settembre, potrebbe replicare a queste accuse che le sono state mosse.