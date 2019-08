La presenza di Damiano Er Faina nel cast di Temptation Island Vip 2 continua a far discutere: sono in tanti, infatti, a considerare fuori luogo la partecipazione dello youtuber al reality che ha sempre criticato in passato. Dello stesso pensiero, è Francesco Chiofalo che, pochi minuti fa, si è scagliato su Instagram contro l'ex amico: "Lenticchio" ha accusato il romano di essere un incoerente, di essersi venduto per la visibilità, andando contro a quello che ha sempre detto sui programmi di questo genere.

Francesco Chiofalo asfalta Er Faina: 'Incoerente, ti sei venduto tu e la ragazza'

È un Francesco Chiofalo visibilmente alterato quello che si è mostrato questo pomeriggio sui social network: nel rispondere alla domanda di una fan sull'imminente partecipazione di Er Faina a Temptation Island Vip, il romano non è riuscito a trattenersi.

"Cosa penso di lui? Che è un pagliaccio. Si è venduto per quattro spicci e un po' di Tv", ha esordito il ragazzo nello sfogo che tutti i siti di Gossip stanno riportando.

"Lenticchio" si è anche lamentato del fatto che Damiano (suo amico di vecchia data) abbia accettato di far parte del reality del reality Mediaset dopo aver passato anni della sua vita a criticare sia questo programma che tutti quelli che gli assomigliano. "Diceva che si era scelto una fidanzata non famosa, una barista, proprio perché non gli interessava la visibilità. Falso, ci ha preso per il cu.. a tutti", ha aggiunto un nervoso Chiofalo su Instagram. Francesco ha anche detto che, secondo lui, Er Faina si vendere la mamma e la ragazza pur di fare successo.

Chiofalo ai fan: 'Smettete di seguirlo'

L'attacco che Francesco ha fatto a Er Faina questo pomeriggio, è proseguito con la pubblicazione nelle Stories di uno screenshoot nel quale il futuro protagonista di Temptation definiva il programma "spazzatura": "Faceva così solo per attirare l'attenzione, ci ha preso in giro".

Insomma, Chiofalo non ci sta al fatto che lo youtuber stia per diventare uno dei protagonisti del reality che l'ha visto debuttare in televisione un paio d'anni fa (e al quale si diceva dovesse partecipare con Antonella Fiodelisi quest'anno), perciò ha chiesto ai suoi tantissimi followers di fare un gesto di protesta simbolico.

"Smettete di seguirlo su Instagram come ho fatto io. Fate stare zitto questo pagliaccio venduto", ha detto Lenticchio prima di far notare ai fan che da quando è stata ufficializzata la sua presenza nel cast di Temptation Island Vip, Damiano sembra essersi rasserenato. Nel video che il romano ha pubblicato nelle scorse ore per rispondere alla polemica che è nata sul suo conto, secondo Francesco Er Faina non avrebbe urlato come al solito.

Prima di concludere il suo sfogo, Chiofalo ci ha tenuto a puntualizzare che non ce l'ha con la redazione di Uomini e donne o con chi ha scelto il suo ex amico per il programma.