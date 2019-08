francesco chiofalo ha davvero tradito Antonella Fiordelisi? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di Gossip da qualche ora, e più precisamente da quando i due ex protagonisti di Temptation Island hanno usato i social network per far sapere che tra loro è finita. Alla napoletana che ha annunciato tra le lacrime il tradimento che ha scoperto di aver subito, ha risposto il suo ex (?) compagno con un messaggio con il quale ha informato i fan di stare molto male per quanto è successo.

Antonella sui social: 'Francesco mi ha tradita, è una m...'

Proprio nel giorno in cui festeggiavano i loro primi 5 mesi d'amore, Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi hanno dovuto fare i conti con una brutta scoperta. La napoletana, in particolare, ha fatto sapere di essere stata messa al corrente di un tradimento che il fidanzato le ha fatto fino a non molto tempo fa.

La notte appena trascorsa, dunque, ha fatto da scenario ad un interessante botta e risposta tra "Lenticchio" e la giovane sportiva, la quale ha usato Instagram per manifestato tutto il dolore che stava vivendo dopo aver saputo della frequentazione segreta che il fidanzato ha avuto con un'altra donna per mesi.

In alcuni video che ha caricato nelle sue Stories, la ragazza ha fatto sapere: "Ho appena scoperto cose oscene, che da lui non mi sarei mai aspettata. Gli ho dato anima e corpo, l'ho fatto entrare nella mia famiglia".

L'ex tentatrice, inoltre, ha reso pubblica la relazione parallela che il romano ha avuto con una persona (di cui non ha fatto il nome) mentre lei stava a Salerno: "Non ce la faccio più, è proprio una m....".

Francesco si espone e annuncia novità

La persona che Chiofalo ha frequentato fino ad un mese e mezzo fa circa, si dice possa essere Aurora Ciorbi, che proprio nelle scorse ore ha pubblicato un lungo sfogo su Instagram per confermare di essere stata con il romano per tanto tempo, ma lontano da occhi indiscreti.

Oltre a mostrare il nome "Francesco" che si è tatuata sul braccio, questa ragazza ha raccontato sul web di essere sempre rimasta nell'ombra perché "Lenticchio" gliel'ha quasi imposto: pare che il giovane non volesse rendere pubblica questa relazione neppure nel periodo successivo all'intervento al cervello che ha subito, dopo il quale Aurora sostiene di essergli stata sempre molto vicina.

Incurante della verità che ha raccontato prima Antonella e poi la Ciorbi, l'ex protagonista di Temptation Island si è limitato a scrivere un breve messaggio nelle Stories in piena notte. Sull'account del personal trainer, infatti, poche ore fa è apparso il seguente e sintetico sfogo: "Sto malissimo. È una situazione molto delicata. Appena starò meglio, vi dirò tutto".