Francesco Chiofalo è finito al centro di un‘aspra bufera mediatica. Aurora Ciorbi ha svelato di aver avuto una relazione segreta con il personal trainer romano. Da qui la decisione immediata di mettere fine alla relazione da parte di Antonella Fiordelisi. In queste ore l’addio tra Francesco e Antonella è l’argomento più discusso sul web. La Fiordelisi è stata messa al corrente che il suo uomo ha avuto una relazione segreta con una donna, mentre era fidanzato con lei. Appena uscita la notizia di quanto accaduto, Lenticchio ha fatto sapere che al più presto farà chiarezza sulla sua posizione.

'Lenticchio' affida il suo dolore al web

In queste ore Francesco Chiofalo ha affidato il suo dolore al web. Il giovane, tramite una Instagram Stories, a fatica è riuscito a trattenere le lacrime. Francesco, rivolgendosi ai suoi fan, ha dichiarato: “Sto male da morire, Antonella è andata via da casa”. L’ex protagonista e tentatore di Temptation Island ha spiegato di essere molto innamorato di Antonella ed ha confidato di stare molto male per quanto accaduto. Infine, Lenticchio ha fatto sapere di voler riconquistare la sua donna.

La confessione di Aurora Ciorbi

Aurora Ciorbi ha deciso di vuotare il sacco. La giovane originaria di Cerveteri dopo essere rimasta in silenzio per molto tempo, ha confessato di aver avuto una relazione segreta con Francesco Chiofalo fino allo scorso marzo. La ragazza ha dichiarato di aver conosciuto Francesco poco dopo l’esperienza al reality di Canale 5. Stando al racconto di Aurora, tra i due il sentimento era talmente forte che, in poco tempo, avrebbero anche fatto le classiche presentazioni in famiglia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

In seguito la coppia, dopo aver superato la prima crisi, è tornata più unita di prima. La stessa Aurora ha confidato di essere stata vicina a Francesco anche durante la scoperta del tumore al cervello. In quel caso, in più occasioni la giovane ha confessato di aver incrociato Antonella Fiordelisi in ospedale. Infine, la relazione tra Francesco e la Ciorbi sarebbe arrivata al termine proprio perché Chiofalo non voleva renderla pubblica.

Antonella Fiordelisi in lacrime

Antonella Fiordelisi ha annunciato l’addio a Francesco Chiofalo attraverso Instagram. L’ex tentatrice di Temptation Island, anche lei in lacrime, si è scagliata contro il personal trainer: “Sono venuta a sapere delle cose oscene, bruttissime che non mi sarei mai aspettata da lui”. Antonella poi ha rivelato di aver dato l’anima per Francesco e di averlo fatto entrare nella sua famiglia.

Il fatto che lui abbia visto Aurora fino a poco tempo fa è stata una cosa davvero dura da digerire per la giovane. Per sapere nuovi aggiornamenti sulla vicenda, bisognerà attendere le nuove dichiarazioni da parte dei diretti interessati.