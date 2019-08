Francesco Chiofalo continua a far parlare molto di sé per la storia del tradimenti ai danni della fidanzata Antonella Fiordelisi, ma anche per le varie rivelazioni che stanno venendo fuori nel corso di queste ore. Il ragazzo è tornato a parlare sui social non soltanto del tradimento e delle dichiarazioni al vetriolo rilasciate dalle sue ex fidanzate ma anche di una rissa, avvenuta qualche tempo fa, che lo riguarda e di cui esistono dei filmati che ieri sera Chiofalo ha scelto di pubblicare su Instagram, salvo poi cancellare tutto nel giro di pochissimi minuti.

Il video della rissa di Francesco Chiofalo su Instagram ma poi cancella tutto

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Francesco ha scelto di condividere sui social il filmato di questa rissa che lo ha visto coinvolto un po' di tempo fa, scrivendo che lo ha fatto prima che qualche sciacallo ci avrebbe marciato sopra, aggiungendo che sono ormai anni che viene ricattato con questo filmato.

Il video in questione, però, risalirebbe a molti anni fa, così come spiegato dallo stesso Chiofalo il quale ha sottolineato che all'epoca dei fatti non aveva ancora i tatuaggi.

'Ci sono persone che vivono ossessionate da me', ha dichiarato l'ex volto di Temptation Island sui social. E così ha postato il video di questa rissa che tuttavia non è rimasto tantissimo tempo in rete: poco dopo, infatti, Chiofalo lo ha fatto sparire dalle sue stories, anche se ormai in moltissimi lo avevano salvato e quindi il filmato in questione sta circolando sui social. Un video che ovviamente non ha nulla a che vedere con la sua attuale situazione con Antonella Fiordelisi, la quale dopo aver scoperto il tradimento ha lasciato la casa che da tempo ormai condivideva con Chiofalo.

Le accuse dell'ex fidanzata di Chiofalo

Lui, in lacrime, ha fatto dei video su Instagram in cui dice di stare molto male e che non vuole assolutamente arrendersi. Francesco ha ammesso che farà di tutto per riconquistare il cuore di Antonella, una donna che ha definito 'speciale'. Peccato, però, che a mettere zizzania tra i due ci sia l'ex fidanzata Aurora, la quale sui social ha vuotato il sacco e ha pubblicato gli screen delle conversazioni tra lei e Francesco ai tempi in cui era fidanzato con Antonella.

Aurora sostiene che quello tra Francesco e Antonella non sia mai stato un sentimento autentico e che entrambi fossero interessati maggiormente alla visibilità, aggiungendo che la coppia sperava di partecipare alla seconda edizione di Temptation Island Vip. Aurora ha descritto Francesco come una persona meschina, abile nel dire bugie e che per oltre un anno e mezzo avrebbe tenuto nascosta la loro relazione.