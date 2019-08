È esplosa la bufera sui social dopo la puntata di ieri sera del Battiti Live, lo show musica estivo di Italia 1 condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. I telespettatori più attenti hanno avuto modo di notare che sul finire dello show, Gabry Ponte che si era da poco esibito sul palco dello show, avrebbe provato a fare la 'mano morta' con la padrona di casa. Il video, diventato virale nel giro di pochissime ore sul web e sui social, ha fatto molto discutere al punto che molti utenti social hanno accusato Gabry Ponte di molestie nei confronti della Gregoraci, ma il dj ha negato tutto.

Elisabetta Gregoraci e Gabry Ponte: lui cerca di palparla sul palco del Battiti Live

Nel video in questione, che in queste ore è diventato virale in rete e sui social, si vede che Gabry Ponte dopo la sua esibizione si avvicina alla padrona di casa del Battiti Live. In un primo momento le tiene la mano sulla spalla, poi però, secondo dopo secondo, ecco che la mano di Gabry Ponte scende sempre più fino ad arrivare a sfiorare il lato B di Elisabetta Gregoraci, la quale non resta immobile.

La conduttrice, infatti, pur senza ribadirlo in diretta televisiva, toglie la mano di Gabry Ponte dal suo fondo schiena, visibilmente infastidita anche lei per quello che stava accadendo. Ebbene, pochi minuti dopo la messa in onda della trasmissione su Italia 1, quando il video in questione circolava ormai sui social, è esplosa la polemica su Gabry Ponte.

In moltissimi si sono scagliati contro il famoso dj, in particolar modo molte donne, le quali lo hanno accusato di molestie.

'Noi donne siamo stanche di certe molestie', hanno scritto degli spettatori del programma sui social. Immediata la reazione sia della Gregoraci che di Gabry Ponte a queste polemiche che circolano in rete.

Nel dettaglio, abbiamo visto che la Gregoraci ha postato il video tra le stories del suo profilo Instagram, mettendo una faccina sorridente e scrivendo 'Ma cosa fai?', quasi come se avesse voluto smorzare un po' i toni circa tutta questa situazione che si è venuta a creare sui social e in particolar modo per le accuse di molestie contro il dj.

La replica social del dj dopo le accuse

Gabry Ponte, invece, ha spiegato la sua versione dei fatti e per prima cosa ha scritto che tutte le persone che si stanno scagliando contro di lui, hanno il suo appoggio nel momento in cui parlano di pene severe nei confronti di chi molesta donne e bambini, ma al tempo stesso ha specificato che non era questo il caso.

Il dj ha ammesso di conoscere molto bene Elisabetta e che tra di loro vi è un rapporto di grande rispetto e professionalità.

Gabry Ponte sostiene che il suo non fosse un gesto fatto di proposito e ribadisce che se alla fine la prima a scherzarci su è stata la Gregoraci, non capisce perché non possano farlo anche gli altri.