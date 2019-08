Ieri sera su Italia 1 è andata in onda l'ultima puntata di Battiti Live, il festival musicale itinerante che anima le sere d'estate pugliesi coinvolgendo i più grandi artisti italiani ed internazionali del momento, riscuotendo anche un grande successo, soprattutto tra i più giovani. Ma nella puntata di ieri sera, è accaduto un incidente increscioso: durante i saluti finali, Gabry Ponte, raggiunto dalla conduttrice Elisabetta Gregoraci sul palco, ha lasciato scivolare la mano sul lato B della presentatrice. Un gesto che non è passato affatto inosservato sui social.

Gabry Ponte attaccato sui social per il gesto 'affettuoso' nei confronti della Gregoraci

L'ultimo appuntamento di Battiti Live andato in onda ieri sera, mercoledì 7 agosto, da Bari ha generato uno strascico di polemiche inaspettato e non indifferente: lo scandalo si è consumato in pochi minuti, per la precisione durante i momenti finali dello show: il deejay Gabry Ponte, dopo aver concluso la sua performance sul palco barese, viene raggiunto dalla conduttrice Elisabetta Gregoraci per salutare il pubblico e dare appuntamento ai telespettatori all'anno successivo.

La Gregoraci, nel fare ciò, mette una mano sulla spalla dell'artista e lui fa altrettanto, ma nel giro di pochi secondi, la mano di Ponte si sposta, scivolando lungo la schiena della conduttrice e poi sul suo lato B: Elisabetta, allora, prende la mano del deejay e la sposta al di sopra. Ma il gesto non è passato inosservato al pubblico da casa, che immediatamente ha ripreso la scena e l'ha postata sui social network, dando il via ad una polemica non ancora del tutto conclusa: molti si sono indignati per quanto visto e alcuni utenti del web hanno subito parlato di 'molestie', in relazione al gesto compiuto da Gabry Ponte, il quale ha dovuto prontamente difendersi dagli attacchi ricevuti via web.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Tra i tanti commenti indignati arrivati all'artista, se ne legge uno in particolare molto duro: "Noi donne ci siamo stancate di certe molestie", scrive su Instagram una donna. A tale commento Gabry Ponte risponde dissociandosi dall'accusa di molestie che gli è stata mossa e sottolineando come il gesto da lui fatto non sia stato premeditato, né fatto con cattive intenzioni: "Hai tutto il mio appoggio, se fosse per me l’ergastolo a chi molesta una donna o un bambino, ma ti assicuro che non è questo il caso.

Conosco da anni Elisabetta e tra noi c’è un rapporto di professionalità e rispetto. Non era un gesto fatto intenzionalmente e si vede chiaramente. Se ci scherza sopra lei potete farvi una risata, non credi? Peace". La conduttrice, infatti, durante la messa in onda delle immagini incriminate ha postato una storia sul suo profilo Instagram, nella quale la si vede allontanare la mano di Ponte dal suo lato B, con una frase apparentemente scherzosa: "Ma cosa fai?" Ha scritto la presentatrice, frase a cui ha aggiunto una faccina che ride.

Sembra quindi che il gesto non abbia turbato Elisabetta Gregoraci, la quale ha scherzato con il deejay sul fatto, tramite social. Ma sarà davvero così?