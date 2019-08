Il Grande Fratello Vip sta per tornare con una quarta stagione su Canale 5. Il programma partirà a metà settembre e a condurlo sarà Alfonso Signorini. Come ogni anno, sul web ed in particolare sui social network impazzano le ipotesi sui possibili partecipanti a questa nuova edizione. Come spesso accade, sono diversi i vip desiderosi di provare una nuova esperienza all'interno del reality, magari dopo essere stati protagonisti di altri programmi come ad esempio Uomini e donne.

Infatti il programma di Maria De Filippi ha spesso regalato concorrenti alla casa più spiata d'Italia; e quest'anno tra i possibili partecipanti al reality ci sarebbero Sara Affi Fella e Lorenzo Riccardi.

La Affi Fella si candida per un posto nello show

Sara Affi Fella è uno dei personaggi più noti ai fan di Uomini e donne; lo scorso anno, la ragazza ha dato vita ad uno degli scandali più accesi nella storia del dating show.

La donna aveva continuato la sua relazione con Nicola Panico mentre partecipava come tronista allo show di Canale 5. Sara venne accusata ed attaccata pesantemente, tanto da arrivare a chiudere i suoi profili social, poi riaperti una volta passata la bufera.

In una recente intervista, la ragazza ha ammesso di volere un riscatto, magari attraverso la partecipazione al Grande Fratello Vip 4, e di voler dimostrare a tutti quelli che l'hanno attaccata di essere una persona nuova, sicuramente migliore: "Sarebbe una rivincita personale per me, vorrei partecipare a questo reality per avere la possibilità di dimostrare alle persone che si sono fatti un'idea sbagliata su di me".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

L'ex concorrente di Temptation Island ha inoltre espresso il desiderio di volersi scusare con Maria De Filippi e con tutto il cast di Uomini e donne per il suo comportamento poco consono a quelle che sono le regole dello show.

La reazione della fidanzata, alla partecipazione di Riccardi al GF

Un altro ex concorrente di Uomini e donne che potrebbe partecipare al Grande Fratello Vip è senza dubbio Lorenzo Riccardi. Il suo nome è il primo a risaltare in ogni indiscrezione legata ai possibili partecipanti a questa quarta stagione vip.

Lorenzo sarebbe sicuramente un'ottima carta per il programma: è un ragazzo molto vivace, sempre con la battuta pronta, che sicuramente porterebbe "frizzantezza" all'interno della casa.

Sulla possibile partecipazione dell'ex tronista, aveva espresso la sua opinione la fidanzata Claudia Dionigi che alla domanda di un follower che chiedeva: "Se Lollo partecipa al GF vip, tu come starai senza di lui?".

Lei ha risposto così: "Ovvio mi mancherà tantissimo, lo seguirò ogni giorno all'interno della casa ora per ora. Se dovesse partecipare farò così, non ho alternative".