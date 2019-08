Le interviste che sta rilasciando Giorgio Manetti in questi giorni, stanno offrendo molti spunti di discussione agli appassionati di Gossip. Dopo aver smentito categoricamente la notizia che lo voleva in procinto di tornare a Uomini e donne, il toscano ha catturato l'attenzione con il pensiero che ha espresso sulla ex Gemma Galgani: oltre a confermare di non averla più sentita neppure al telefono dopo il loro addio, il "gabbiano" ha detto di averla vista in Tv esattamente come l'ha conosciuta anni fa.

Giorgio smentisce il ritorno su Canale 5

Sono tante e tutte molto interessanti le cose che ha detto Giorgio Manetti in un'intervista che ha rilasciato di recente: l'ex protagonista del Trono Over, infatti, ha catturato l'attenzione degli appassionati di gossip con un paio di dichiarazioni nette che ha fatto.

"Non tornerò, per me è una parentesi chiusa", ha chiarito il toscano in riferimento ad un suo chiacchierato ritorno a Uomini e Donne dopo la pausa estiva.

Il 63enne, inoltre, non potrebbe rientrare in studio nel ruolo di cavaliere perché è felicemente impegnato da qualche tempo con la concittadina Caterina, sulla quale ha detto: "Conviviamo ed è una persona bella e pulita. Non potrei chiedere di meglio".

In merito all'unica dama che ha frequentato seriamente davanti alle telecamere, invece, Giorgio ha fatto sapere: "Gemma non l'ho più sentita nemmeno al telefono dal 4 settembre 2015.

Sono passati 4 anni dalla nostra ultima conversazione". La data alla quale fa riferimento Manetti, è quella in cui la Galgani lo lasciò improvvisamente durante una registrazione dell'Over: da quel giorno, nonostante i disperati e ripetuti tentativi di lei, il "gabbiano" ha sempre detto no ad un'eventuale ritorno di fiamma.

La frecciatina di Manetti a Gemma: 'Sempre la stessa storia'

Al giornalista che gli ha chiesto di esprimere un parere sulla partecipazione quasi decennale della Galgani al Trono Over di Uomini e Donne, Giorgio ha fatto sapere: "Qualche volta ho guardato le puntate e devo dire che è sempre la stessa storia.

L'ho conosciuta in quel modo e la ritrovo in quel modo".

Manetti non ha voluto aggiungere altro, ma sembra chiaro a molti che l'ex cavaliere non approvi particolarmente la decisione della redazione di puntare sempre e solo su Gemma da anni per garantire buoni ascolti alla versione senior del programma.

Anche molti telespettatori si sono spesso lamentati del fatto che sembra quasi che la torinese reciti ormai una parte: dopo essere uscita per qualche settimana con un signore, puntualmente scopre qualcosa che non va in lui ed inizia a puntargli il dito contro, rivangando vecchi dissapori e discussioni per intere settimane.