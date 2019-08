Per Giulia Cavaglià, tronista dell'ultima edizione di Uomini e donne, è giunto il momento di voltare pagina dopo la fine della sua brevissima relazione con Manuel Galiano? Nel corso delle ultime giornate si sono fatti sempre più insistenti i rumors riguardanti un possibile flirt in corso tra la Cavaglià e Francesco Sole, noto al grande pubblico per essere stato tra i primi youtuber ad avere successo e a finire in televisione (alla conduzione di Tu si que vales al fianco di Belen Rodriguez!).

La verità di Giulia Cavaglià su Francesco Sole: 'Siamo solo amici'

La frequentazione tra Giulia e Francesco è apparsa sempre più costante nel corso degli ultimi tempi, al punto che i fan hanno ipotizzato che tra i due potesse esserci del tenero. I fan di Giulia hanno sperato che tra lei e Francesco Sole potesse esserci un flirt in corso, anche perché la ragazza non è stata proprio fortunatissima dal punto di vista sentimentale nel corso dell'ultimo periodo.

E così la notizia del presunto flirt tra i due è diventata subito virale sul web e sui social, al punto che la stessa Giulia ha deciso di fare un po' di chiarezza e ha risposto così alle domande di alcune fan su Instagram. L'ex tronista di Uomini e donne, così, ha smorzato l'entusiasmo dei tantissimi sostenitori che speravano nell'annuncio di questa nuova relazione e ha ribadito che lei e Francesco Sole sono soltanto amici.

L'ex tronista ha ammesso che con Francesco si trova molto bene e che è un ragazzo molto simpatico ma per il momento tra i due vi è soltanto un rapporto di amicizia. 'Mi fa scassare ma è solo un amico', ha ripetuto a chiare lettere Giulia sul suo profilo social, mettendo così in chiaro la situazione. Da parte di Francesco Sole, invece, anche lui molto attivo sul mondo social, non è arrivata ancora nessuna dichiarazione ufficiale su questo rumors che lo vede protagonista.

L'addio tra Giulia e Manuel: lui l'avrebbe tradita

Insomma da queste parole sembrerebbe che per Giulia non sia ancora arrivato il momento di voltare pagina dopo la cocente delusione che le è stata inflitta da Manuel, il ragazzo che scelse a Uomini e donne. I due, infatti, si sono detti addio a distanza di poche settimane dalla fine delle registrazioni del dating show sentimentale e tra i vari rumors circolati in rete vi era anche quello del presunto tradimento da parte di Manuel, durante una vacanza ad Ibiza.

Lui ha sempre negato di aver tradito Giulia Cavaglià, ma a quanto pare l'ex tronista avrebbe le prove certe di quanto accaduto ad Ibiza e anche per questo motivo ha preferito chiudere questa relazione, così come ha raccontato nell'intervista di qualche giorno fa rilasciata a WittyTv.