La situazione sentimentale di Giulia Cavaglià continua ad essere costantemente monitorata dal Gossip di Uomini e donne, ansioso di scoprire se stia frequentando un altro ragazzo dopo la rottura con Manuel Galiano. Single già da più di un mese, la torinese non avrebbe nessun vincolo che le vieta di uscire con un'altra persona, proprio come Angela Nasti, attualmente fidanzata con il calciatore Kevin Bonifazi.

Da qualche settimana, il nome di Giulia è stato associato a quello di un altro sportivo, ovvero Pietro Zamas, con il quale è stata vista in più occasioni. Non solo: anche alcune Instagram Stories pubblicate da amici, hanno mostrato Giulia e Pietro insieme in locali, in spiaggia o in piscina. E sebbene sia arrivata la smentita da parte dell'ex tronista, un cuore recentemente aggiunto da Zamas in una foto dell'amica, sembrerebbe proprio condurre in questa direzione.

L'indizio della frequentazione di Giulia e Pietro

Il gossip di Uomini e donne è sempre alla ricerca di scoop su suoi ex protagonisti, soprattutto se essi sono usciti da una relazione che ha fatto molto discutere. È questo il caso di Giulia Cavaglià che, nell'intervista pubblicata su Witty Tv, ha lasciato intendere che il tradimento di Manuel Galiano c'è stato davvero ad Ibiza. Lui, invece, l'ha accusata di essere solo interessata ai followers e ha parlato dell'amicizia della sua ex con un calciatore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Tale ipotesi è balzata alle cronache anche a causa di alcuni movimenti social della torinese e di Pietro Zamas, calciatore delle serie minori. Il portale 'Vicolo delle News' ha notato come la Cavaglià avesse monitorato a notte fonda i movimenti dell'amico che si trovava in vacanza ad Ibiza, aggiungendo dei likes che non sono passati inosservati. Più di recente, invece, è stato Pietro a mettere un cuore ad uno scatto di Giulia. Ma, probabilmente per non destare sospetti, il suo gesto è stato poi prontamente rimosso.

Smentito il flirt con Francesco Sole

Non sembrerebbe invece esserci nulla di sentimentale tra Giulia Cavaglià e Francesco Monte, apparsi insieme in alcune Instagram Stories pubblicate dallo scrittore. Anche in questo caso il gossip di Uomini e donne si è subito incuriosito, pensando alla nascita di un flirt tra i due volti noti. Ma l'ex tronista ha deciso di intervenire, mettendo a tacere sul nascere tali rumors inesatti.

Interrogata in merito al rapporto con Sole, infatti, lei ha chiarito di ritenerlo solo un caro amico con il quale si diverte molto. Queste le sue parole: "Allora fanciulle, è solo un amico! Solo un amico! Ci troviamo bene, mi fa scassare, è molto simpatico ma è solo un amico!" Qualche settimana fa, invece, era arrivata la smentita sul suo presunto ritorno di fiamma con Giulio Raselli.