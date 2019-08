Man mano che si avvicina il 17 settembre (data in cui è prevista l'uscita del suo primo libro), Giulia De Lellis regala qualche anticipazione ai fan sull'argomento principale che tratterà "Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza". Oggi, ad esempio, la romana ha raccontato come è nata la collaborazione con la scrittrice Stella Pulpo, che l'ha aiutata a mettere insieme i tasselli di una storia che l'ha fatta molto soffrire, ma dalla quale ha imparato a reagire con forza e consapevolezza di sé.

C'è grande attesa nel leggere la storia che Giulia De Lellis ha deciso di raccontare in un romanzo: dalle poche anticipazioni che sono trapelate fino ad oggi, si sa che l'influencer ha deciso di parlare per la prima volta dei tradimenti che ha ricevuto da parte di Andrea Damante nel corso degli oltre due anni che sono stati insieme.

Questa mattina, la romana ha spoilerato qualcosa in più su come è nato il suo primo criticato libro: la giovane ha confermato di averlo scritto a quattro mani con l'autrice Stella Pulpo e di averci lavorato per circa 9 mesi.

Gli incontri tra le due donne sono stati settimanali e sono durati molto tempo, tant'è che la 23enne è arrivata a considerare la sua interlocutrice un'amica alla quale confidava i suoi dispiaceri e le cose che la facevano soffrire di più.

"Quando saprete sarà assurdo ma bello", ha fatto sapere l'ex corteggiatrice di Uomini e donne in merito ai tanti episodi inediti che ha deciso di rendere pubblici a più di un anno dalla rottura con il dj siciliano.

L'obiettivo che ha Giulia con questo libro, è quello di provare ad aiutare chi come lei ha subito un tradimento e pensa di superarlo non pensandoci oppure concentrandosi esclusivamente sul lavoro: "A chi è tradito dico di parlare, perché chiudervi in voi stessi non aiuta, anzi. Far finta di niente o andare avanti con l'orgoglio, non serve. Io c'ho messo un po' a capirlo, ma dopo mi è cambiata la vita".

Andrea Damante tace sul romanzo che parla di lui

Manca poco più di un mese all'uscita dell'attesissimo libro di Giulia De Lellis: la data prevista per il debutto della romana nel mondo della letteratura, è quella del 17 settembre prossimo. Fino a quel giorno, l'unica cosa che possono fare i fan è fantasticare sulla storia che la ragazza ha deciso di raccontare per la prima volta: quella dei ripetuti tradimenti di Andrea Damante e di come è riuscita a superarli.

A proposito dell'ex tronista di Uomini e Donne, da quando si è saputo che sarà il protagonista di un romanzo scritto dall'influencer, non ha ancora proferito una parola a riguardo: almeno pubblicamente, infatti, il "Dama" non si è lasciato sfuggire neppure un commento sugli "altarini" che svelerà a breve la sua ex, e dei quali tutti saranno messi al corrente.