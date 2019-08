Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis: meno di 48 ore fa, infatti, i ragazzi hanno confermato di amarsi alla follia scambiandosi dolci parole sui social network. Il pilota ha fatto sapere di aver trovato negli occhi della sua dolce metà tutto quello che cercava; lei ha risposto augurando a tutte le persone che la seguono su Instagram di trovare un amore così grande come quello che sta vivendo lei da meno di due mesi.

Iannone conquista il web con la dedica a Giulia

Quando Andrea Iannone parte per lavoro, è ormai consuetudine che pubblichi qualche romantica dedica alla fidanzata Giulia sui social network. Un paio di giorni fa, ad esempio, il ragazzo ha condiviso sul suo profilo Instagram la foto del primo piano della De Lellis, alla quale ha accostato un pensiero che ha fatto emozionare chiunque l'abbia letto.

"Nei tuoi occhi c'è tutto quello che ho sempre immaginato, sempre desiderato e soprattutto quello che ho sempre amato", ha scritto il pilota l'altra sera.

A pochi minuti di distanza da questo tenero post, è arrivata la risposta dell'influencer: "Vi auguro di trovare questo, prima o poi".

La romana, dunque, si è rivolta alle oltre 4 milioni di persone che la seguono sul web, sperando per tutti loro che arrivi un momento della vita in cui possano provare la stessa serenità che lei sta vivendo da quando ha incontrato il motociclista.

Andrea e Giulia, comunque, sono fidanzati da pochissimo: stando a quello che hanno raccontato le riviste di Gossip, il primo incontro tra i due sarebbe avvenuto i primi di luglio dopo un corteggiamento serrato da parte dello sportivo nei confronti della reticente ex corteggiatrice di Uomini e donne.

Nonostante facciano coppia fissa da un tempo relativamente breve, si sa che Iannone e la De Lellis già convivono a Lugano, dove lui ha comprato una lussuosissima casa circa un anno fa.

Grande attesa per il libro della De Lellis

Un altro argomento che sta permettendo a Giulia di stare sulla bocca di tutti da tempo è l'imminente uscita del suo primo libro. Si intitola "Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza", il romanzo che l'influencer ha scritto con l'aiuto di un'autrice su un tema che appassiona tanti: i ripetuti tradimenti che Andrea Damante le ha fatto nei due anni che sono stati insieme.

Per leggere il racconto esclusivo che la romana ha fatto su questa fase così delicata della sua vita, bisognerà aspettare anche un po': il libro, infatti, sarà disponibile sia online che nei negozi a partire dal prossimo 17 settembre.

Per ingannare l'attesa, però, la giovane sta regalando delle piccole anticipazioni tramite il suo profilo Instagram: pochi giorni fa, ad esempio, la De Lellis ha pubblicato un piccolo estratto del capitolo in cui descrive la sensazione che ha provato quando ha scoperto di essere stata tradita.

"Tremo. È aprile, ci sono 24 gradi e io ho il gelo dentro. Non piango, non mangio e non parlo", sono queste le poche ma toccanti frasi che Giulia ha condiviso con i fan della sua prima attesissima "fatica letteraria".