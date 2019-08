Con qualche giorno di ritardo a causa degli impegni di lavoro di lui, Giulia De Lellis ha potuto finalmente festeggiare il suo Andrea Iannone. Ieri sera, in una bellissima location di campagna, è 'andata in scena' la festa per i 30 anni del pilota Aprilia. L'influencer, che ha organizzato il tutto con tanto di gadget col logo "maniac", ha voluto anche omaggiare il fidanzato con una bellissima frase tratta dal film "Blow".

Giulia innamorata di Iannone: 'My maniac'

Sebbene il compleanno fosse lo scorso 9 agosto, i festeggiamenti per i primi 30 anni di Andrea Iannone sono stati ieri sera in una location da sogno. Come dimostrano i video e le foto che hanno pubblicato sui social network i pochi invitati, il party in onore del pilota si è tenuto in una masseria pugliese, scelta dalla fidanzata Giulia De Lellis.

Facendosi aiutare dall'esperta Silvia Slitti, l'influencer ha messo in piedi una serata davvero indimenticabile per l'uomo che le ha rubato il cuore poco più di un mese fa.

Alcuni siti di Gossip, inoltre, raccontano che la romana ha voluto omaggiare tutti gli ospiti con dei gadget (cuscini, asciugamani e ciabatte), sui quali era impresso il soprannome dell'abruzzese: Maniac.

Vestita di bianco e con lo sguardo sognante, la 23enne ci ha tenuto a fare una romantica dedica al compagno anche sui social network: sul profilo Instagram della De Lellis, infatti, ieri notte sono apparse due foto che immortalano un bacio tra i due piccioncini e la dolce citazione di un film.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

"Che tu possa avere sempre il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle", sono queste le parole che Giulia ha rivolto ad Andrea sul web dopo averlo ribattezzato "My maniac".

Attesa per il libro della De Lellis sui tradimenti

Prima di dedicarsi anima e corpo alle feste di compleanno della nipote Matilde prima e del fidanzato Andrea poi, Giulia De Lellis è stata sulla bocca di tutti per l'inaspettato annuncio che ha fatto sul suo futuro professionale.

Non più di un paio di settimane fa, infatti, la giovane ha informato i fan che il prossimo 17 settembre uscirà il suo primo libro, il cui titolo è già tutto un programma: "Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza".

Sebbene sia trapelato poco o niente sui racconti inediti che avrebbe scritto l'influencer, si sa che la tematica principale saranno i tradimenti che la stessa ha ricevuto da parte di Andrea Damante nel corso dei due anni in cui sono stati insieme.

La romana ha fatto sapere di aver parlato per la prima volta senza filtri di un periodo difficile della sua vita, un periodo nel quale pensava di non poter più ritrovare l'amore: i primi di luglio, dopo un infinito tira e molla con il dj, Giulia ha finalmente voltato pagina accanto all'uomo che oggi la fa sentire finalmente rispettata e amata.