È tempo di dediche d'amore per la bella Giulia De Lellis, la quale da un po' di tempo ormai ha ritrovato la serenità al fianco di Andrea Iannone, il campione della Motogp che le ha fatto ritrovare il sorriso dopo la tormentata fine della sua storia d'amore con Andrea Damante (con cui c'è stato un ritorno di fiamma durato pochissimi). In occasione del giorno del compleanno di Iannone, la De Lellis ha speso parole al miele nei confronti del suo fidanzato, chiedendogli scusa però per il fatto che non potesse essere al suo fianco in questa giornata.

È il compleanno di Andrea Iannone: Giulia De Lellis lontana ma 'vicina' al suo amore

E così abbiamo visto che Andrea Iannone ha postato nella sezione stories del suo profilo Instagram, il messaggio che Giulia De Lellis gli ha lasciato in camera, dove lasciava intendere di essere dispiaciuta per il fatto che non stessero insieme in questa giornata.

'Chissà se mi perdonerai mai... lontani ma vicini', ha scritto la De Lellis così come è stato mostrato da Iannone sul suo profilo Instagram.

E poi ancora l'ex volto di Uomini e donne si è lasciata andare ad una romantica dedica d'amore nei confronti del suo fidanzato, scrivendo che non c'è nessun posto al mondo dove vorrebbe essere se non tra le sue braccia. Insomma l'alchimia e la passione tra i due sembra essere alle stelle, ed entrambi ormai sono riusciti a superare alla grande le vecchie delusioni d'amore che hanno vissuto.

Poco dopo, anche la bella Giulia ha scelto di 'omaggiare' il suo fidanzato e lo ha fatto postando sul suo profilo Instagram una foto dei due a letto insieme, accompagnata da una dedica-didascalia molto romantica, dove l'influencer esprime per la prima volta, in maniera così diretta, ciò che prova nei confronti del campione della Motogp.

'Lui è meraviglia', scrive Giulia De Lellis nella dedica d'amore per Iannone

La De Lellis ha raccontato che lei e Andrea hanno poche foto insieme, ma tantissimi sono i momenti che hanno vissuto e che tengono per loro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

E ancora ha scritto che sono due persone molto uguali, al punto da definire Iannone la 'prolunga' della sua testa. 'Lui è meraviglia', ha proseguito la De Lellis rivelando che ogni giorno Andrea le dà la possibilità di innamorarsi di qualcosa: un dettaglio, di un sorriso, uno sguardo.

E infine la promessa che Giulia chiede al suo fidanzato: quella di non smettere mai di stupirla, con tanto di 'Ti amo' finale.

Una coppia che ha già fatto impazzire le tantissime 'bimbe' di Giulia, le quale però adesso attendono con trepidazione la pubblicazione del primo libro dell'influencer dove parlerà di 'corna' e del tradimento che ha subito da parte di Andrea Damante.