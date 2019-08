È un'anticipazione molto toccante quella che ha dato ieri Giulia De Lellis del suo libro di prossima uscita: sfogliando su Instagram le pagine della prima copia del romanzo che aveva appena ricevuto a casa, l'influencer ha lasciato intravedere parti di un capitolo dedicato ad Andrea Damante. In queste righe che "Vicolo delle News" ha pubblicato poco fa, viene fuori il senso di libertà che la romana ha provato dopo mesi nel poter mangiare quello che vuole e di allenarsi solo quando ne ha voglia.

Giulia anticipa un altro pezzo del libro: Damante 'trema'

Nella tarda serata di ieri, appena rientrata da una giornata sul set per Tezenis, Giulia De Lellis ha deciso di dedicare un po' di tempo ai suoi tantissimi followers. Nelle Stories della ragazza, infatti, sono stati caricati un bel po' di video nei quali è stato presentato ufficialmente il libro "Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza", in uscita il prossimo 17 settembre.

Oltre a dirsi fortemente emozionata nell'avere tra le mani la prima copia del suo romanzo, la 23enne è andata un po' contro le regole ed ha sfogliato velocemente il libro davanti all'obiettivo del cellulare. I fan più attenti, incuriositi dallo spoiler che la loro beniamina ha deciso di dargli, hanno fatto degli screenshoots ai pochi paragrafi che la giovane non ha cancellato, e sono venute fuori delle cose molto interessanti.

Su "Vicolo delle News", infatti, è possibile leggere un passaggio molto delicato che l'ex corteggiatrice racconta senza filtri: dopo essersi lasciata con Andrea Damante, l'influencer è tornata a vivere e a fare tante cose che quando stavano insieme non faceva forse per non creare dispiacere nel fidanzato.

"Ho ripreso tre chili... Se sapesse che ho mangiato una porzione intera di pasta, invece delle verdure al vapore!

Se sapesse che faccio colazione, invece che con l'avocado, con la brioche con la marmellata. Se scoprisse che non m'alleno da settimane.. Mi biasimerebbe come se fossi un caso umano, uno scarto della civiltà".

"Invece io sto da Dio, tiè", è questo il passaggio commovente del libro che Giulia ha, forse involontariamente, mostrato sui social network ieri sera.

La De Lellis senza filtri nel libro: 'Ho scoperto di avere le corna'

Quello che si evince leggendo lo stralcio del romanzo che Giulia ha mostrato ieri su Instagram, è che quando faceva coppia con Andrea Damante si concedeva pochissime libertà, sia a tavola che nel tempo libero, per essere sempre in forma.

Si sa, infatti, che il dj è un amante dello sport e del cibo sano, perciò la De Lellis si è sempre adattata a questo stile di vita pur di piacere al ragazzo che l'ha scelta a Uomini e donne.

Quando ha deciso di mettere un punto a questa storia d'amore, la romana sostiene di essere tornata a vivere: la molla che ha fatto scattare qualcosa in lei, sono sicuramente i tradimenti che ha scoperto di aver ricevuto negli oltre 2 anni di relazione con il tronista.

"È aprile, fuori ci sono 24 gradi e io tremo. Ho il gelo dentro. Non piango, non parlo e non mangio", questa è un'altra piccola anticipazione che la 23enne ha dato ai fan del romanzo che uscirà il 17 settembre e che avrà come protagonista assoluto Damante e i suoi comportamenti non sempre corretti.