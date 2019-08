Giulia Salemi ha da qualche mese interrotto la sua relazione con Francesco Monte. A voler chiudere la storia sembrerebbe essere stato proprio l'ex della Rodriguez, che però ha già ritrovato la serenità al fianco della bella Isabella De Candida. La fine di questa love story ha lasciato molti fan sconvolti e nessuno si aspettava questo epilogo. Il percorso dei due è stato infatti molto seguito all'interno del Grande Fratello Vip, ma purtroppo non è durato a lungo.

In molti speravano in un chiarimento o in un ritorno di fiamma, ma le loro strade sembrano essersi completamente separate. Adesso, anche per Giulia sembrerebbe essere ritornata la serenità secondo quando riportato da 'Il Vicolo delle News'. Il blog in questione ha infatti messo in evidenza alcuni dettagli che non sono sfuggiti ai fan, i quali ipotizzano un avvicinamento tra la ragazza e l'ex tronista di Uomini e donne, Marco Cartasegna.

Gossip, tra Giulia Salemi e Marco Cartasegna potrebbe esserci un flirt in corso

La fine della relazione con Francesco Monte ha destato molta sofferenza alla bella Salemi. La ragazza ha più volte espresso il suo malessere sul suo profilo ufficiale Instagram con frasi e foto commoventi. Molti sono stati i commenti dei fan che l'hanno sempre incoraggiata ad andare avanti e a voltare pagina. Fino ad oggi, la ragazza si è sempre mostrata sola, ma alcuni seguaci hanno notato delle coincidenze alquanto strane nell'ultimo periodo.

Essi, infatti, hanno visto che da qualche tempo l'ex tronista di Uomini e Donne Marco Cartasegna ha iniziato a mettere numerosi like alle foto di Giulia su IG e ed è anche arrivato qualche commento sotto gli scatti. I due si trovano attualmente in vacanza in Sardegna, a Cala di Volpe e frequentano i medesimi posti anche se non si sono mai mostrati insieme.

Fan ipotizzano che tra Cartasegna e Giulia possa esserci del tenero

Solitamente, Giulia Salemi è molto attiva sul suo profilo Instagram, dove condivide con i suoi seguaci diversi momenti della sua vita sia lavorativa che privata.

I fan della ragazza hanno però notato che nel corso di questa vacanza la Salemi ha smesso di essere presente come in precedenza e ciò avrebbe li avrebbe portati ad ipotizzare che il motivo sia proprio Marco Cartasegna, con cui la ragazza potrebbe essere in compagnia in questi giorni di relax. Ovviamente al momento non c'è nessuna conferma al riguardo, ma i diretti interessati non hanno neanche smentito la notizia.

I tanti fan della Salemi sarebbero comunque contenti di scoprire che la loro amata beniamina abbia ritrovato un po' di tranquillità insieme ad un altro uomo. Per saperne di più non resta comunque che aspettare i diretti interessati.