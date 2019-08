Cosa ci fanno Marco Cartasegna e Giulia Salemi in vacanza nello stesso posto? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di Gossip da qualche ora e, più precisamente, da quando il blog Vicolo delle News ha diffuso la notizia della presunta frequentazione in corso tra i due. Stando alle Instagram Stories che stanno pubblicando in questi giorni l'ex tronista di Uomini e donne e il migliore amico dell'influencer, i protagonisti di questo "scoop", frequenterebbero i medesimi posti della Sardegna ed, in particolare, Cala di Volpe.

La Salemi rinuncia al trono di U&D per Marco? L'indiscrezione

Dalla possibilità di diventare una delle nuove troniste di Uomini e Donne ad un presunto nuovo amore: sono queste le notizie che sono circolate ultimamente su Giulia Salemi. La ragazza, da quando è stata lasciata da Francesco Monte, è costantemente al centro del gossip. L'ultima indiscrezione che è trapelata sul suo conto è quella che la vorrebbe intenta a frequentare un uomo che il pubblico di Canale 5 conosce molto bene.

Stando agli indizi che ha raccolto e poi pubblicato il blog "Vicolo delle News" la bella influencer starebbe trascorrendo dei giorni di vacanza in Sardegna in compagnia di Marco Cartasegna, un ex tronista che ha fatto molto parlare di sé per la storia d'amore di oltre un anno con Soleil Sorgé.

A far pensare che i due giovani si stiano frequentando segretamente sono le Stories che lui e il migliore amico di lei stanno postando su Instagram in questo periodo.

Il milanese, infatti, si sta rilassando negli stessi posti di Cala di Volpe che ha scelto Giulia per la sua estate: dalle gite in barca ai locali più alla moda dell'isola.

Cartasegna e la Salemi risultano entrambi single dopo aver chiuso rispettivamente le relazioni con l'ex naufraga e con Monte. Entrambi hanno deciso di pensare a sé stessi e al lavoro, questo almeno fino a quando non hanno cominciato a circolare voci su un loro ipotetico flirt.

Giulia candidata al trono dopo la rottura con Francesco Monte

Prima che iniziasse a circolare l'indiscrezione sulla presunta frequentazione con Marco Cartasegna, Giulia Salemi era stata alla ribalta per giorni a causa di una notizia diffusa dal settimanale "Chi" sul suo futuro professionale e personale.

Stando a quello che ha raccontato la rivista di gossip, l'influencer sarebbe una delle candidate principali al trono di Uomini e Donne. Pare sia stata la stessa ragazza a chiedere aiuto a Maria De Filippi per provare a voltare pagina in amore dopo la delusione che ha vissuto con Francesco Monte.

Fariba Tehrani, la mamma della giovane, ha smentito quest'ipotesi su Instagram dicendo che sua figlia ambisce a diventare una presentatrice, non una tronista.