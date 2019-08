Con l'arrivo di settembre, arrivano anche i preparativi per i nuovi reality show. Oltre a Temptation Island Vip, che inizierà a settembre su Canale 5, sempre verso la seconda settimana, a data ancora da destinarsi, dovrebbe cominciare anche la quarta edizione del Gf vip. Alla conduzione non ci sarà più Ilary Blasi, bensì Alfonso Signorini, che per tre edizioni ha affiancato la conduttrice nel ruolo di opinionista.

Concorrenti quarta edizione del Grande Fratello Vip

La produzione è ancora al lavoro per ultimare il cast, ciò che sappiamo, secondo quanto trapelato online, è che i concorrenti saranno 14. I nomi non sono ancora stati ufficializzati, ma tra quelli dati quasi per certo vi sono:

Loredana Lecciso: Personaggio televisivo, che ha partecipato già all'isola dei famosi e nota sopratutto per la storia con il cantante Al Bano;

Luca Di Carlo: Il celebre legale, conosciuto con lo pseudonimo de ''l'avvocato del diavolo'';

Natalia Bush: Classe 1984, modella, showgirl e attrice spagnola;

Kabir Bedi: Attore indiano, noto in Italia soprattutto per la sua interpretazione in Sandokan;

Eva Robins: classe 1958, nota anche con il nome di ''Cassandra'' è un attrice, cantante e personaggio televisivo italiano;

Lorenzo Riccardi: Ex corteggiatore e tronista dell'ultima edizione di ''Uomini e Donne'';

Andrea Melchiorre: Anch'esso volto noto del programma ''Uomini e Donne'', ex scelta della tronista Valentina Dallari;

Adriana Volpe: Noto volto di Rai 2, è una conduttrice, attrice ed ex modella Italiana;

Claudia Galanti: modella, showgirl e attrice paraguaiana, nota soprattutto in Francia e in Italia;

Giucas Casella: Illusionista e noto personaggio televisivo, conosciuto anche per la partecipazione all'isola dei famosi;

Divino Otelma: classe 1949, è un personaggio italiano e anch'esso ha preso parte all'ultima edizione dell'isola dei famosi, come ''polena'';

Ilona Staller: nota anche con lo pseudonimo di ''Cicciolina'', è un'ex attrice pornografica, cantante, politica ed ex conduttrice radiofonica ungherese naturalizzata italiana;

Nora Amile: ex concorrente de ''La pupa e il secchione'';

Matilde Brandi: ballerina, showgirl, conduttrice televisiva e attrice teatrale italiana.

Per quanto riguarda gli opinionisti che andranno a sostituire Alfonso Signorini, non si hanno ancora nomi certi, anche se tra i vari nomi ci potrebbe essere la stellare Valeria Marini.

Data di inizio

Per quanto riguarda la data d'inizio della casa più spiata d'Italia, non si hanno ancora notizie concrete, certo è che dovrebbe cominciare nella seconda metà di settembre e secondo alcuni rumors dovrebbe essere una versione ''large'', permettendo ai concorrenti di festeggiare le festività natalizie all'interno della casa.