Lunedì 2 settembre, alle 20:30, prende il via su TV8 la terza edizione di Guess My Age-Indovina l'età, il game-show presentato da Enrico Papi. Dopo i riscontri positivi delle prime due annate, il programma si appresta a tornare in onda con nuove puntate che verranno trasmesse ogni sera dal lunedì al venerdì.

Per chi non conoscesse ancora il regolamento, il gioco televisivo in questione consiste nell'indovinare l'età di sette persone. Il montepremi iniziale è di ben 100.000 euro, destinato però a diminuire quando i concorrenti commettono degli errori.

Al via Guess My Age 3: al timone c'è sempre Enrico Papi

Giunto alla terza edizione, Guess My Age-Indovina l'età ha ormai dimostrato di essere un programma con tutti gli ingredienti giusti per intrattenere e far divertire i telespettatori.

Anche al timone della terza stagione di questo fortunato format dell'access-time di TV8 (che prenderà il via lunedì 2 settembre) è stato confermato Enrico Papi: il presentatore romano, infatti, sembra essere riuscito ad adattare al meglio le proprie caratteristiche a quelle del game-show, come fece qualche anno fa con la storica trasmissione musicale Sarabanda.

Anche il regolamento resterà sostanzialmente lo stesso: durante le prime sei prove, per indovinare l'età esatta dei figuranti del gioco, i concorrenti potranno fare affidamento su sei indizi specifici, ma soprattutto dovranno essere dotati di intuito, perspicacia ed avere un certo feeling con la fisiognomica.

Gli aiuti che verranno forniti ai concorrenti per indovinare l'età di ogni sconosciuto saranno: la canzone, vale a dire un brano uscito nello stesso anno di nascita del figurante; il Vip, ovvero la foto di un personaggio famoso nato nel medesimo anno; il ricordo, cioè il racconto di un aneddoto che lo riguarda; la cronaca, ovvero un fatto particolare verificatosi nell'anno di riferimento; lo spettacolo, ossia un evento sportivo o uno show famoso che si tenne in quel periodo; lo zoom, ovvero la possibilità di poter osservare da vicino il figurante.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

I vari anni di scarto che si accumulano tra la risposta data dai concorrenti e la reale età del partecipante faranno calare la portata del montepremi.

Gli ospiti della nuova edizione

Com'è già avvenuto nelle prime due edizioni del gioco, anche in questo nuovo ciclo di puntate del programma i concorrenti potranno avvalersi dell'aiuto di alcuni personaggi famosi.

Nel novero dei Vip che affiancheranno i giocatori si segnalano: la conduttrice Enrica Bonaccorti, gli attori e produttori Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, le showgirl Costanza Caracciolo e Paola Caruso, il modello Francesco Monte, l'astrologo Paolo Fox e alcuni giornalisti della redazione sportiva di Sky quali Matteo Bobbi, Mara Sangiorgio e Davide Camicioli.