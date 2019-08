Harry Styles, il noto cantante famoso in tutto il mondo per la sua presenza nella band degli One Direction, ha sempre attirato molto chiacchiericcio sul suo conto, complice il fatto che non si è mai dichiarato apertamente eterosessuale. Al tempo stesso, però, Harry non ha mai proferito parola su un suo possibile coming out, attirando così ancora di più l'attenzione da parte dei tantissimi fan che lo seguono.

Intorno a lui, quindi, si è creata grande curiosità e proprio in queste ore in un'intervista rilasciata a Rolling Stone, il cantante ha provato a fare un po' di chiarezza sulla sua ambiguità sessuale.

Le dichiarazioni di Harry Styles sul suo orientamento sessuale

Nel corso dell'intervista che gli è stata fatta, il giornalista ha chiesto esplicitamente ad Harry come mai fosse sempre molto ambiguo circa il suo orientamento sessuale e in un certo modo non avrebbe mai detto in maniera chiara i suoi gusti.

Una domanda che nasce anche in seguito ad una strofa contenuta in un brano dello stesso Harry, nella quale diceva di divertirsi anche con i ragazzi.

Per i fan del cantante, questa sarebbe stata l'ulteriore conferma del fatto che Harry potesse essere omosessuale. In rete e sui social, infatti, in tantissimi si sono detti convinti del fatto che il cantante fosse gay, anche se da parte del diretto interessato non è arrivata mai nessuna conferma né tantomeno c'è stata qualche smentita nel corso di questi anni.

Nell'intervista rilasciata in questi giorni a Rolling Stone, però, Harry ha cercato di essere un po' più chiaro e ha spiegato che quando si esibisce durante i suoi numerosi e sempre affollati concerti, cerca di portare sul palco determinati messaggi per far sentire tutti inclusi e quindi per abbattere il terribile muro della discriminazione, soprattutto quella dal punto di vista sessuale che ormai è diventato una vera e propria piaga in tutto il mondo.

'Voglio far sentire tutti inclusi ai miei concerti', dice Harry

Al tempo stesso, però, Harry ha dichiarato che pur provando ad immedesimarsi in queste persone che soffrono perché vengono discriminate, ha dichiarato che non può capire nel vero senso della parola, cosa ci si sente, dato che non ha mai provato questo tipo di offese.

Insomma un'intervista con la quale sembrerebbe che, seppur in maniera velata, Harry abbia messo a tacere tutti i rumors e le voci che riguardavano una sua presunta omosessualità o bisessualità.

Il cantante, però, ci tiene a precisare che intende far sentire tutto il suo appoggio a queste persone che sono vittime di discriminazioni sessuali. 'Non sto dicendo di capire come ci si sente. Sto cercando di dire 'Ti vedo', ha chiosato il cantante nell'intervista.