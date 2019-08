Mancano circa tre settimane alla pubblicazione del primo libro di Giulia De Lellis: "Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza", infatti, uscirà il prossimo 17 settembre, per la gioia di tutti i curiosi. Tra le tantissime persone che sicuramente daranno un'occhiata al racconto che l'influencer ha fatto della storia finita male con Andrea Damante, c'è anche Ignazio Moser: lo sportivo, infatti, ha confessato a "Chi" di voler leggere il romanzo per capire come la ragazza ha parlato di un periodo che lui ha vissuto di riflesso essendo amico del dj.

Ignazio commenta il debutto di Giulia come scrittrice

Sebbene Ignazio Moser e Giulia De Lellis abbiano convissuto per circa tre mesi nella Casa del Grande Fratello Vip, il loro rapporto sembra essersi incrinato ultimamente: da quando la romana ha chiuso con Andrea Damante ed ha cominciato a frequentare Iannone, il ciclista pare aver preso drasticamente le distanze da lei.

Intervistato da "Chi", nel numero uscito mercoledì 28 agosto, il ragazzo ha commentato con parole pungenti l'imminente debutto dell'ex gieffina nel mondo della letteratura: si sa, infatti, che il 17 settembre uscirà il primo romanzo dell'influencer, quello nel quale racconta senza filtri i tradimenti che ha subito da parte del dj siciliano.

Al giornalista che gli ha chiesto cosa ne pensa della prima "fatica letteraria" della 23enne, il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha fatto sapere: "Mi incuriosisce, anche perché ho vissuto quel periodo di riflesso con loro". I "loro" ai quali fa riferimento il giovane, sono ovviamente Giulia e il "Dama" che, come tutti sanno, si sono riavvicinati la scorsa primavera dopo essere stati lontani per qualche mese.

Nonostante questa curiosità che ha contagiato un po' tutti, Ignazio ci ha tenuto a far sapere di non fremere dalla voglia di leggere tutto il racconto della De Lellis, e l'ha fatto con parole che suonano tanto come una frecciatina velenosa. "Però preferisco biografie e libri con contenuti rispetto ai romanzi", ha aggiunto Moser nell'intervista.

La De Lellis anticipa due estratti del libro su IG

Le frecciatine che sta ricevendo da parte di molte sue vecchie conoscenze (Moser, Cecilia Rodriguez e Mario Serpa), sembrano non scalfire affatto la determinazione di Giulia nel portare avanti un progetto nel quale crede molto.

A poche settimane dall'uscita del suo libro, infatti, la 23enne continua a regalare ai fan piccole anticipazioni di quello che potranno leggere per intero a partire dal prossimo 17 settembre.

Dopo aver pubblicato le parole forti con le quali ha descritto la sensazione che ha provato nell'aprile 2018 quando ha scoperto di essere stata tradito ("Tremo, fuori ci sono 24 gradi e io tremo. Non mangio, non parlo e non piango.

Ho solo il gelo dentro"), qualche giorno fa l'influencer ha dato un altro interessante spoiler su quello che dovrebbe essere l'incipit del romanzo.

"Benvenuta Giulia, nel mondo dei grandi, dove la realtà rompe le favole, dove i principi sono bugiardi e le principesse cornute", è questo il secondo estratto del libro con il quale la De Lellis sta per debuttare come scrittrice.