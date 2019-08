Questo Venerdì 30 agosto andrà in onda, in seconda serata su Real Time, alle 22:40 circa, la prima puntata della nuova stagione de "Il castello delle cerimonie". Anche in questa ottava stagione il Grand Hotel La Sonrisa di Sant'Antonio Abate farà da location a gioiosi eventi quali matrimoni, feste di diciottesimi compleanni e altre ricorrenze.

Come sempre i padroni di casa Imma Polese e il marito Matteo Giordano faranno di tutto perché gli eventi in questione siano inappuntabili e diventino indimenticabili nelle memorie dei festeggiati e dei convenuti.

La nuova edizione de Il castello delle cerimonie

Nelle quindici puntate de "Il castello delle cerimonie 8" saranno celebrati altrettanti eventi quali feste di nozze, compimenti del diciottesimo anno di età, cresime e altre ricorrenze speciali.

In questa nuova stagione, a scegliere il Grand Hotel La Sonrisa quale location per i loro eventi saranno anche due personaggi famosi; Giusy Attanasio, stella della musica neomelodica napoletana si recherà a Sant'Antonio Abate per convolare a matrimonio con il suo Peppe, mentre l'artista campano Gianni Fiorellino celebrerà in loco il battesimo del figlio Mattia con una bella festa musicale.

A dicembre le puntate della trasmissione avranno come tema anche il Natale. Durante il periodo natalizio, peraltro, è prevista la messa in onda di una puntata speciale che avrà come protagonista la famiglia Polese alle prese con i preparativi per la festa più attesa dell'anno.

Breve storia del programma

ll castello delle cerimonie è una trasmissione di reality-tv che va in onda da gennaio 2014 su Real Time, al canale 31 del digitale terrestre.

Fino all'ottobre 2017 il programma ha avuto il titolo di "Il boss delle cerimonie", in onore del gran cerimoniere Antonio Polese, ma dopo la scomparsa di quest'ultimo, avvenuta nel dicembre 2016, il format ha assunto il nome attuale.

Riguardo alle feste, nella prima edizione le telecamere del reality riprendevano soltanto lo svolgimento di matrimoni, ma dalla seconda edizione in poi la linea editoriale del programma ha deciso di includere anche eventi diversi quali feste per il compimento della maggiore età, cresime, nozze d'argento e altre celebrazioni.

Nella quarta edizione della trasmissione, andata in onda a partire dal settembre 2016, c'è stato anche un originale crossover con un'altra trasmissione di Real Time quale Bake Off Italia, la cui settima edizione inizierà proprio la stessa sera di venerdì 30 agosto prima de "Il castello delle cerimonie":

In quell'occasione i pasticceri amatoriali del programma condotto da Benedetta Parodi andarono alla Sonrisa per la preparazione di una gustosa torta nuziale.