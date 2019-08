Ad ottobre riapriranno le porte del grande magazzino più famoso d'Italia: si tratta del Paradiso delle Signore Daily 2 che, dopo aver fatto preoccupare i milioni di fan della soap a causa della possibilità di chiusura, tornerà a intrattenere i telespettatori durante il pomeriggio di Rai Uno dalle 15.40. Tante sono le novità e i colpi di scena che promessi per la seconda edizione della versione Daily della fortunata serie della rete ammiraglia della Rai. Riccardo si innamorerà di Angela.

Il Paradiso delle Signore torna su Rai Uno ad ottobre

Il 18 maggio scorso dopo 180 puntate si è conclusa la prima stagione del Paradiso delle Signore Daily, una scommessa rivelatasi vincente per la Rai, visti gli ascolti in continua crescita. Un cast quasi completamente rinnovato e trame tutte nuove sono stati gli ingredienti essenziali per rilanciare la fiction con successo: nonostante molti volti fossero sconosciuti al grande pubblico, sono riusciti piano piano a conquistare il cuore degli spettatori, che li hanno premiati seguendo con sempre più passione le vicende del grande magazzino e dei personaggi che quotidianamente ruotano attorno ad esso.

Nelle ultime puntate del Paradiso delle Signore abbiamo assistito al tanto sospirato matrimonio tra l'aspirante maestra Elena Montemurro e Antonio Amato, muratore e figlio della caparbia donna Agnese. Ma non è stato l'unico evento saliente accaduto nel grande magazzino, perché finalmente Salvatore ha dichiarato i propri sentimenti a Gabriella, la Venere più romantica del Paradiso e Nicoletta si è riappacificata con Riccardo, che ha avuto la possibilità di conoscere la figlia Margherita.

Al termine della prima stagione, quindi, molte vicende sono rimaste in sospeso e dopo momenti di tensione tra la casa di produzione e la Rai, che era intenzionata a non rinnovare la soap nonostante gli ottimi risultati, i telespettatori avranno la possibilità di scoprire come proseguiranno le vicende dei protagonisti a partire dal 14 ottobre prossimo per 160 puntate. L'inizio delle riprese, invece, è fissato per il 5 agosto e a partire da questa data i fan potranno sicuramente ricevere qualche anticipazione sugli sviluppi della trama direttamente dagli attori.

Prime anticipazioni sulla seconda stagione del Paradiso: Riccardo si innamorerà di Angela

Le riprese della seconda stagione del Paradiso Daily non sono ancora iniziate, ma già cominciano a trapelare le prime anticipazioni sulla serie: la famiglia Cattaneo vivrà momenti di forte crisi, infatti un evento imprevisto minerà nuovamente l'equilibrio matrimoniale del ragioniere Luciano e della moglie Silvia.

Il maggiore dei figli, Federico, tornerà dal fronte pronto a ricongiungersi con la fidanzata Roberta, ma troverà una brutta sorpresa: la giovane Venere appare sempre più attratta da una new entry del cast, tale Marcello Barbieri. Nicoletta, invece, sarà ancora coinvolta nella storia d'amore con Riccardo, anche se non ci sarà il tanto sperato ritorno di fiamma con il giovane rampollo di casa Guarnieri.

Proprio Riccardo soffrirà molto a causa di questo allontanamento dalla madre di sua figlia e diverrà sempre più cinico e spietato, ma il suo cuore tornerà a battere per una ragazza di nome Angela. Novità in arrivo anche per la famiglia Amato e per donna Agnese, che si innamorerà perdutamente di Armando, il nuovo capo magazziniere del Paradiso delle Signore. Anche la storia d'amore fra Salvatore e Gabriella non sarà semplice: dopo aver trascorso un periodo a Parigi, la Venere tornerà a Milano, dove diventerà la stilista del Paradiso, ma non tutto andrà come previsto tra i due. Inoltre la famiglia Amato si allargherà con l'arrivo dalla Sicilia del cugino Rocco, che dovrà imparare a vivere in una realtà completamente diversa da quella del suo paese. Colpi di scena sono attesi anche per i Guarnieri: il rapporto tra Umberto e la cognata Adelaide si farà sempre più forte così come quello tra Marta e Vittorio, che a inizio della seconda serie saranno già sposati, ma si dovranno scontrare con una terribile notizia: non potranno avere figli. Infine, all'interno del Paradiso arriverà anche una nuova Venere di nome Marina, interpretata da Ludovica Coscione. La seconda stagione del Paradiso Daily si preannuncia così scoppiettante e ricca di colpi di scena, ma per saperne di più non ci resta che aspettare i prossimi giorni e l'inizio delle riprese.