Il Paradiso delle signore 4 è in cantiere. A ottobre torneranno finalmente le puntate della tanto attesa quarta stagione che andrà in onda quotidianamente su Raiuno. Nonostante qualche anticipazione già svelata, la curiosità di scoprire come andranno ad evolversi le storie dei protagonisti è molta.

Intervista a Farnesi: improbabile un amore tra Adelaide e Umberto

Al momento gli attori stanno girando le scene che si potranno guardare in televisione a partire da lunedì 14 ottobre.

Uno dei protagonisti principali della soap italiana è l'attore Roberto Farnesi che con Vanessa Gravina interpreta uno dei pilastri della famiglia Guarnieri. I due cognati per tutta la scorsa stagione si sono fatti la guerra, ma l'ultima puntata ha lasciato il pubblico con una nuova svolta: i due si sono baciati. In un'intervista al settimanale Nuovo TV, l'attore ha parlato anche del suo personaggio.

A questo proposito, Farnesi ha affermato di non essere a conoscenza di cosa succederà nel futuro di Umberto, un uomo apparentemente cinico e legato solo alle questioni economiche. Dopo il bacio scambiato con la cognata, la contessa Adelaide, potrebbe nascere una storia d'amore tra i due.

La donna, nella prima stagione ha sempre lasciato intuire di provare un sentimento nei confronti del cognato. Roberto Farnesi, però, ha dichiarato che se dovesse nascere una relazione amorosa tra i due personaggi, sarebbe troppo scontato e forse poco interessante per il pubblico che ha seguito con passione proprio la situazione sospesa tra i due. Inoltre, Umberto Guarnieri non ha la fama di essere un uomo romantico e sicuramente riserverà altre sorprese più coinvolgenti.

Il cast sta lavorando alle nuove puntate

Attraverso i profili Instagram dei protagonisti de Il paradiso delle signore che spesso condividono la loro esperienza sul set con il pubblico, è chiaro il ritorno di Farnesi e della Gravina, ma anche di tanti altri personaggi. Oltre a quelli già confermati ufficialmente ci sarà il piccolo Carlo, il figlio di Clelia, perché in una delle foto sul set ha mostrato la sua nuova pettinatura.

Tina, invece, molto probabilmente non ci sarà: almeno per le prime puntate. L'attrice Neva Leoni, infatti, ha condiviso con i suoi follower le foto delle vacanze che sta trascorrendo in giro per il mondo, quindi non è presente sul set.

Tra le nuove entrate ci saranno Ludovica Coscioni, volto già conosciuto nelle fiction targate Rai, e l'attore Giordano Petri che per il piccolo schermo ha lavorato in Un medico in famiglia, Ris 2, Distretto di Polizia 10 e Don Matteo.

I ruoli assegnati ai due attori sono ancora top secret, ma con molta probabilità faranno battere il cuore a qualcuno.