Dopo la pausa estiva, da lunedì 26 agosto ritornerà il normale appuntamento con la soap opera spagnola Il Segreto, su Canale 5 alle 15:30. Secondo le ultime anticipazioni che arrivano direttamente dalla Spagna, negli episodi che andranno in onda dal 26 al 30 agosto, ci saranno numerosi colpi di scena. In particolare, Don Berengario continuerà ad essere tormentato per il segreto che custodisce e non può rivelare a nessuno.

Poi, ci sarà il cubano Roberto che avrà una sorpresa per Francisca Montenegro. Ma la questione che più terrà banco questa settimana sarà quella inerente alla bottegaia Fe.

Mauricio inscenerà la morte di Fe per farla scappare dalla grinfie di Faustino

Fe verrà gravemente ferita da Faustino e Mauricio la porterà al dispensario da Alvaro, ma il dottore dirà che non ci sarà nulla da fare e la donna verrà dichiara morta.

Intanto, i rapporti tra la Ramos e suo marito saranno sempre più tesi, per via della gelosia della donna nei confronti di Isaac. Allo stesso tempo, Carmelo cercherà di spiegare a Don Berengario quale sarà la versione che dovranno raccontare davanti al giudice. Invece, alla Casona, Mauricio otterrà alcuni giorni di permesso dalla Montenegro per poter organizzare il funerale di Fe.

Successivamente, l'uomo confesserà a Raimundo che la bottegaia in realtà è ancora viva, però gli chiederà di mantenere il segreto sulla delicata vicenda.

In particolare, il dottor Fernandez accetterà di falsificare il certificato di morte per non far correre altri rischi alla donna e permetterle di scappare da Puente Viejo. Poi, Alvaro racconterà questo segreto ad Elsa che lo guarderà diversamente. Nel frattempo, tutti gli amici più cari si riuniranno per la veglia funebre però verranno a sapere la verità.

La Montenegro offrirà del denaro a Roberto per dimenticare Maria Castaneda

Gonzalo invierà alla Casona una cassa piena di giochi per i suoi due figli.

Ma non è tutto, perché all'interno della cassa, Maria troverà una lettera che leggerà e le cui parole scritte le rimarranno impresse. Infatti, la Castaneda ne parlerà con Roberto che ancora una volta si dichiarerà e lei e dirà che sarà anche disposto ad aspettarla. Intanto, Raimundo proporrà una soluzione a Fe per farle vivere una vita normale. Le proporrà di andare a vivere negli Stati Uniti con Rosario e Prado.

Nel frattempo verranno convocati Carmelo Leal e Severo Santacruz che racconteranno la loro versione dei fatti e per il sergente Meliton, il caso è chiuso. Però teme che non riusciranno più a catturare i Molero. Intanto, la Montenegro offrirà 100mila pesetas al cubano per fargli dimenticare Maria. Roberto si prenderà del tempo e non ne farà parola con Maria. Nel mentre, Mauricio e Raimundo organizzeranno la fuga di Fe negli Stati Uniti, però la ragazza non vorrà partire senza Mauricio.

Successivamente, donna Francisca e Fernando metteranno alla strette il cubano e al suo rifiuto, aumenteranno ulteriormente l'offerta. Ma la vera sorpresa sarà quella che Roberto avrà in serbo per loro.