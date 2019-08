Proseguono le avventure dei protagonisti della soap opera spagnola Il Segreto. Gli spoiler rivelano che, nelle prossime puntate italiane, Francisca Montenegro (Maria Bouzas) avrà in mente un piano per sbarazzarsi della presenza di Fernando e Roberto. Il motivo di questo comportamento della dark lady sarà dovuto al fatto che i due uomini hanno messo in discussione il suo rapporto con Maria. La Castaneda comincerà a tentennare e penserà all'idea di lasciare il paese di Puente Viejo, dopo aver ricevuto ospitalità dalla Montenegro.

La moglie di Raimundo (Ramon Ibarra) deciderà di mettere in atto una macchinazione dopo aver ricevuto una notizia inaspettata dalla madre di Beltran ed Esperanza.

Maria e Roberto cambiano idea e rimangono nel paese di Puente Viejo

La figlia di Alfonso (Fernando Coronado) comunicherà alla dark lady di essere intenzionata a rimanere a Puente Viejo in compagnia di Roberto. La Castaneda e l'amico cubano inizieranno a fare dei progetti e si dimostreranno interessati all'acquisto della proprietà di La Havana.

Si tratta di una tenuta vicina al paese, ma la Montenegro non prenderà nel migliore dei modi l'acquisto di questo terreno. Maria (Loreto Mauleon) e Roberto crederanno di fare la scelta giusta dopo aver cambiato idea, mentre la dark lady si dirà contenta per la permanenza nel paese della figlioccia. Francisca non avrà intenzione di lasciare in pace Roberto e deciderà di parlare con il suo scagnozzo.

Le intenzioni della Montenegro per ostacolare Roberto e Fernando

La matrona chiamerà in aiuto Mauricio (Mario Zorrilla), facendo capire al capomastro di voler mettere nei guai l'amico cubano di Maria. Francisca vorrà creare dei danni a Roberto e dimostrerà che il suo intento è di far iniziare uno scontro tra Roberto e Fernando (Carlos Serrano). La Montenegro però dovrà fare i conti con il tradimento del Godoy, capace di complicare i piani della Montenegro.

La consorte dell'Ulloa avrà un incontro con il Mesia e dirà all'uomo che ha fatto una scelta saggia trasferendosi nella città di Madrid. Fernando però mostrerà l'intenzione di vedere la casa di Maria e Roberto prima di lasciare il paese di Puente Viejo. La Montenegro vorrà servirsi di questo incontro per far andare in porto il suo piano e parlerà con Roberto. Francisca spiegherà all'uomo quali sono le intenzioni di Mesia e darà al cubano una pistola per difendersi nello scontro con il rivale.

Sanchez si dimostrerà dubbioso rispetto alla versione dei fatti raccontata dalla Montenegro, ma deciderà di accettare l'arma senza informare della questione la Castaneda.