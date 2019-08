Le nuove anticipazioni Il Segreto vedranno Isaac e Antolina alla resa dei conti finale. Elsa, una volta tornata a casa dopo essersi sottoposta al delicato intervento al cuore, fingerà di avere una crisi. Nella stanza accanto ci saranno testimoni pronti ad ascoltare la confessione di Antolina che, pronta a finire la rivale in amore, non le somministrerà la pillola salvavita. Animata dall'odio e dal rancore, la Ramos vuoterà il sacco, dicendo ad Elsa di essere la mandante dell'attentato in chiesa che ha impedito la prosecuzione delle nozze con Isaac.

La biondina ammetterà poi di aver assassinato Alvaro e di aver fatto in modo che il marito credesse di essere il padre biologico di un bambino che in realtà non era suo. In un baleno i testimoni sorprenderanno la Ramos che, terrorizzata, scapperà a gambe levate trovando riparo in una boscaglia vicina. Il peggio però, sta per arrivare.

Il Segreto: Antolina torna minacciosa a Puente Viejo

Stando alle anticipazioni Il Segreto riguardanti le puntate in onda su Canale 5 nei prossimi mesi, Matias si preoccuperà non poco quando scoprirà che un'arma è scomparsa dalla casa di Isaac.

Elsa, consapevole che Antolina non si arrenderà facilmente, comincerà a tremare. L'ansia della Laguna sarà premonitrice, in quanto la perfida bionda non ci metterà molto a tornare al paesino, affamata è disperata. Antolina, nonostante sappia di non avere più sostenitori, proverà a giocarsi l'ultimo asso nella manica facendo pietà Isaac. Il Guerrero riceverà un messaggio da parte della moglie, dove gli dirà che ha bisogno di parlargli.

Isaac si confiderà con Matias che, certo dalle cattive intenzioni della Ramos, consigliera l'amico di non fidarsi e di non recarsi da solo nel luogo dell'appuntamento. Secondo il giovane infatti, Antolina gli sta tendendo una trappola. Isaac tuttavia crederà che, dopo aver dato i soldi che Antonina chiede, lo lascerà finalmente in pace.

Anticipazioni Il Segreto: l'abbraccio mortale di Antolina

Come raccontano le nuove anticipazioni Il Segreto, Antolina pianificherà nei minimi dettagli una trappola per suo marito.

Giunto al luogo dell'incontro, marito e moglie avranno un violento litigio e la Ramos, distrattamente, metterà un piede un po' troppo al di là del burrone, scivolando di sotto. Isaac proverà a salvarla ma Antolina, con le sue ultime forze tenterà in tutti i modi di trascinarlo con sé. Isaac, fortunatamente, riuscirà a liberarsi dal suo abbraccio mortale. Nel frattempo, Elsa si accorgerà che Isaac sta mancando da un po' troppo tempo da casa e inizierà a preoccuparsi.

Consuelo e Marcela condivideranno le sue paure. La tensione sarà alta anche alla Casona dove Mauricio, dopo essere stato colpito da un proiettile destinato in realtà a Francisca da parte di Carmelo, comincerà a riprendersi. la Montenegro capirà immediatamente che il responsabile è il Leal e penserà a come vendicarsi. Raimundo incontrerà Carmelo di nascosto dalla moglie e lo pregherà di essere ragionevole, non commettendo altre follie.

Antolina muore nelle prossime puntate de Il Segreto

Matias si precipiterà a casa di Elsa, spiegandole la dinamica dell'incidente. La Laguna verrà così a sapere che Antolina è morta. Ora, qualcuno dovrà affrontare l'ingrato compito di esplorare il territorio sottostante la scogliera per trovare il corpo della Ramos. Proprio in quel momento, Elsa comincerà ad accusare brividi e si sentirà mancare, sarà il sintomo di un nuovo peggioramento? Elsa proverà a tranquillizzare Isaac, ma il dottor Zabaleta non sarà dello stesso parere, tanto che farà ricoverare di nuovo la giovane in ospedale. L'incubo ricomincia? Non resta che attendere le prossime anticipazioni Il Segreto e le puntate su Canale 5 che attendono i telespettatori dopo la pausa estiva.